Piesaistot teju trīs miljonus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu un Rīgas domei piemaksājot vēl pusi miljona, pašvaldība iecerējusi vairākās Rīgas vēsturiskā centra ielās veidot zaļos koridorus.
Iecerēts, ka izmaiņas skars Elizabetes ielu posmā no Eksporta ielas līdz Krišjāņa Barona ielai (1,7 km); Krišjāņa Valdemāra ielu posmā no Raiņa bulvāra līdz Šarlotes ielai (1,8 km); Ausekļa ielu (0,45 km); Krišjāņa Valdemāra un Aristida Briāna ielas krustojuma skvēru (0,09 ha); Rīgas Franču licejam piegulošo zaļo zonu Krišjāņa Valdemāra ielā 48 (0,03 ha).
"Projekta īstenošanas laikā tiks analizēts autostāvvietu izvietojums un nepieciešamās satiksmes organizācijas izmaiņas. Izvērtējot esošo stāvvietu izvietojumu uz ietvēm, tiks meklēti risinājumi to optimizācijai, iespēju robežās paredzot autostāvvietas tikai brauktuves zonā un uzlabojot ielas telpas sadalījumu," vēsta Rīgas dome.
Projektā paredzēts uzlabot esošos un veidot jaunus ielu apstādījumus, izmantot pļavveida stādījumus, ziemcietes, graudzāles un krūmus, kas palīdz uzlabot gaisa kvalitāti un mazināt temperatūru ielās, kā arī veicina bioloģisko daudzveidību pilsētā.
Tāpat plānots uzlabot lietusūdens infiltrāciju un lietusūdens akumulāciju augsnē, veidojot ilgtspējīgus lietusūdens apsaimniekošanas risinājumus ietvju apdobēs un lietusdārzus lielākajās zaļajās teritorijās ārpus apdobēm.
"Latvijas Avīze" vēlējās noskaidrot, vai sākotnēji pozitīvās zaļināšanas ieceres nesagaida iepriekš pieredzētais Krišjāņa Barona ielas liktenis, kur finansiāli ietilpīgs projekts noslēdzās ar aizkaltētiem košumaugiem podos, kas no ielas tika aizvākti, atstājot ielu vēl akmeņaināku un tuksnesīgāku nekā pirms "uzlabojumiem", proti, vai ir garantija, ka apstādījumi podos, ja tādi projektā paredzēti, tiks arī pienācīgi kopti, projektam noslēdzoties. Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja Vita Lauva atbildot skaidroja, ka jaunā zaļināšanas projekta ietvaros apstādījumu izvietošana kastēs vai podos nav paredzēta, piebilzdama arī, ka tāpat nav paredzēts veidot jaunus koku stādījumus. "Vienlaikus priekšizpētē tiek identificētas un izvērtētas potenciālās vietas, kur nākotnē būtu iespējama koku stādīšana augsnē, īstenojot atsevišķus projektus," tā Vita Lauva.
Garākie zaļināšanas posmi plānoti Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Krišjāņa Valdemāra ielā posmā no Raiņa bulvāra līdz Šarlotes ielai. Lūgta raksturot, kā tieši varētu mainīties abas šīs ielas, Vita Lauva skaidro: "Abās minētajās ielās nav paredzēts mainīt esošo ielas profilu. Zaļināšanas risinājumi tiek plānoti esošās ielas telpas ietvaros, apvienojot atsevišķās koku apdobes nepārtrauktā apstādījumu joslā. Savukārt vietās, kur to pieļauj esošā infrastruktūra un inženierkomunikācijas, paredzēts veidot arī jaunas apstādījumu joslas gar brauktuvi."
Darbus plānots paveikt divpadsmit mēnešos.
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