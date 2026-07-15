Valsts policija identificējusi septiņu personu grupu, kura no šā gada marta līdz maijam izdarījusi vairākas zādzības Valmieras un Limbažu novados, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka atsevišķos gadījumos pirms zādzību izdarīšanas personas apsekoja potenciālos objektus un novēroja īpašumus.
Tāpat policija noskaidrojusi, ka septiņu personu grupa, iepriekš savstarpēji vienojoties un sadalot lomas, izdarīja vairākas zādzības. Grupā bija divas nepilngadīgas personas, piecas personas vecumā līdz 19 gadiem un viena 38 gadus veca persona.
Noziedzīgo nodarījumu laikā pārsvarā tika zagta dīzeļdegviela no lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas, kas atradās lauku īpašumos. Tāpat vairākos gadījumos no īpašumiem tika nozagta dārza tehnika un instrumenti, tostarp "Husqvarna" krūmgriezis, "ECHO" lapu pūtējs, "Makita" leņķa slīpmašīna, "Grunder" augstspiediena mazgātājs, atslēgu komplekti, dažādas tehnikas rezerves daļas un citas mantas.
Nozagtā degviela tika izmantota pašu vajadzībām, savukārt pārējās mantas personas nodeva lombardos vai pārdeva internetā.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem līdz šim sākti astoņi kriminālprocesi, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, kas nosaka, ka par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus noziedzīgo nodarījumu apstākļus, pārbaudītu aizdomās turēto iespējamo saistību ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī identificētu visus cietušos.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri no šā gada marta līdz maijam Valmieras vai Limbažu novadā varētu būt cietuši no līdzīgām zādzībām un par tām nav ziņojuši likumsargiem. Policija aicina sazināties, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī.
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