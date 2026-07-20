Iestājoties vasarai, 360TV šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Margarita nolemj beidzot pievērsties sava jaunā dzīvokļa balkona labiekārtošanai, lai to pārvērstu par skaistu un mājīgu atpūtas vietu. Taču iecerēto pārvērtību sākums izvēršas negaidītā cīņā ar nelūgtām iemītniecēm.
Pārcilājot uz balkona esošās vecās mantas, Margarita atklāj lapseņu pūzni, no kura tūlīt pat izlido saniknoti kukaiņi. Lapsenes metas aizstāvēt savu teritoriju un sāk dzelt, vienai no tām trāpot arī Margaritai vēderā.
Lai gan nepatīkamais pārsteigums liek uzmanīties, viņa nepadodas un turpina iesākto, jo mērķis ir skaidrs – sakārtot balkonu un radīt vietu, kur vasarā baudīt mierīgus atpūtas brīžus. Tomēr paliek jautājums – vai Margaritai izdosies tikt galā ar uzstājīgajām "kaimiņienēm"?
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