Pēdējā daudzdzīvokļu māja Krāslavas novadā uzcelta pirms gandrīz 40 gadiem un Krievijas iebrukums Ukrainā būvniecībai nelabvēlīgo situāciju tikai pastiprinājis.

"Mūsdienās gribi būvēt – jā, noteikumu ir daudz un diezgan sarežģīti, sevišķi pēc Zolitūdes traģēdijas 2013. gadā. Prasības, protams jāievēro, tomēr arī pārāk no tām baidīties nevajag. Vismaz pie mums novadā būvniecība nav tik liela, projektu nav tik daudz, lai būvvalde vai kāds cits vietējais dienests tos kavētu, liktu sprunguļus riteņos. Piemērotas vietas atradīsies – brauciet un būvējiet!" aicina Krāslavas novada būvvaldes vadītāja Ineta Danovska.

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