360TV raidījumā diskusiju raidījumā “Burku studijā!” tiek šķetinātas mātes un meitas attiecības. Vai mamma un meita var būt draudzenes, ja vienā brīdī jāspēj būt tuvākajai sabiedrotajai, bet citā – stingrai audzinātājai? Savā pieredzē dalās Agrita Bindre, kura atzīst, ka ar meitu izdevies atrast līdzsvaru starp abām lomām.
Sarunas laikā Agrita neslēpj, ka viņas un meitas attiecības nereti raksturo kā draudzību, tomēr tam ir savas robežas. “Mēs esam draudzenes, bet ārpus mājas. Mājās mēs tomēr esam māte un meita,” stāsta Agrita.
Viņa atklāj, ka šāda attiecību dinamika izveidojusies pavisam dabiski. Kopīgi pavadot laiku ārpus mājas, abas sapratušas, ka spēj būt ne tikai ģimene, bet arī lieliskas kompanjones.
Par abu ciešo saikni liecina arī vienādi tetovējumi, kurus mamma un meita izlēmušas uztaisīt kopā. Taču Agrita uzsver, ka tas nenozīmē robežu izzušanu.
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