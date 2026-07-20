Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" negrasās vienoties ar Kultūras ministriju (KM) par projekta līguma laušanu par trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanu Latvijas sabiedrībā, izmantojot mākslas un kultūras aktivitātes, informē biedrībā.
"Gribu palīdzēt bēgļiem" akcentē, ka pirmdien biedrība tikās ar KM pārstāvjiem, kuri bija uzaicinājuši biedrību uz sarunu. Kā skaidro biedrībā, KM aicinājusi "Gribu palīdzēt bēgļiem" uz tikšanos, lai izbeigtu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstītu līgumu uz vienošanās pamata.
Biedrība projekta konkursā piedalījās 2025. gadā un guva iespēju īstenot agrīnās integrācijas aktivitātes starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kuru galvenais īstenošanas paņēmiens būtu kultūras pasākumi. Plānots, ka aktivitātes tiks īstenotas kopā ar partneriem — biedrību "Ascendum", Jaunā teātra institūtu un Kaņepes Kultūras centru. Par projekta īstenošanu ir noslēgts līgums, savukārt projekta sākums ir paredzēts 1. augustā.
Biedrības ieskatā ministrijai nav tiesiska pamata lauzt projekta līgumu. "Gribu palīdzēt bēgļiem" gatavojas projekta sākumam un plāno pilnvērtīgi īstenot projekta pieteikumā aprakstītās aktivitātes.
Tāpat biedrība turpina pievērst uzmanību Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdības rīcībām, īpaši Nacionālās apvienības (NA) ministriem. "Gribu palīdzēt bēgļiem" ieskatā daļa rīcību vērtējamas kā vēršanās pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvības organizācijām.
NA politiķi — iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un kultūras ministrs Nauris Puntulis — vērsušies Finanšu ministrijas (FM) Revīzijas iestādē, aicinot paplašināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus KM administrētos fonda projektus.
Puntulis 13. jūlijā, balstoties uz FM Revīzijas norādēm, izdevis rīkojumu apturēt biedrības "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" tiesības veikt jebkādas turpmākās finanšu darbības, kas saistītas ar projekta "Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem" īstenošanu.
KM norāda, ka, ņemot vērā atbildību par projekta īstenošanu, ministrija biedrībai pieprasīs visus nepieciešamos dokumentus un informāciju, lai izvērtētu FM veiktās revīzijas konstatējumus un pieņemtu turpmākos lēmumus, bet līdz tam brīdim apturēta asignējuma pilnvara. Tas nozīmē, ka biedrībai uzlikts pienākums pārtraukt veikt maksājumus no sava konta līdz turpmākam KM lēmumam.
Latvijas Televīzijas rīcībā nonācis revīzijas starpziņojums, kurā kritizēta arī KM kā deleģētās iestādes uzraudzība. Revidenti secinājuši, ka tā nav bijusi pietiekami efektīva. Revidenti aicinājuši Iekšlietu ministriju kā vadošo iestādi vienoties ar KM par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
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