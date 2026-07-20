360TV raidījumā “Četri uz koferiem” ceļojuma vadītāja stafeti pārņēma grupas “Citi zēni” mūziķis Jānis Pētersons. Viņa ceļojuma posms sākas ar pārlidojumu no Singapūras uz Taizemes galvaspilsētu Bangkoku, kur viņš pārējiem rādīja vietas, kuras, viņaprāt, noteikti jāredz ikvienam ceļotājam. Negaidītākais pārsteigums viņus sagaidīja pie tempļa – krāšņajos tērpos tērptās pašmāju slavenības kļūst par īstu uzmanības centru.
Pirmais kompānijas pieturas punkts ir bijis iespaidīgais Vat Arunas templis. Lai apmeklējumu padarītu vēl autentiskāku, četrotne iznomāja tradicionālos taizemiešu tērpus un devās iepazīt vienu no Bangkokas ikoniskākajiem apskates objektiem. Dalībnieki atzina, ka pārvērtības palīdzējušas labāk iejusties vietējā kultūrā un radījušas īpašu svētku sajūtu.
Nonākot līdz templim, Marija Naumova, Jānis Pētersons, Elmārs Tannis un Dita Grauda izpelnījās īpašu uzmanību. Daudzi tūristi vēlējās ar viņiem nofotografēties, un sākotnēji pat šķiet, ka apmeklētāji viņus noturējuši par daļu no tempļa īpašās programmas. Lai arī uzmanība sākumā glaimo, pēc vairākiem desmitiem kopbilžu tā kļūst arī nedaudz nogurdinoša.
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