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Aizdevums vai pārkreditācija — kā izvērtēt, kas tiešām der?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 20. jūlijs, 00:00
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2026. gada 20. jūlijs, 00:00
Foto: Publicitātes

Mēneša beigās, pārskatot bankas konta izrakstu, daudzi no mums blakus ikdienas pirkumiem pamanīs vairākus mazākus maksājumus – 15 eiro par jauno viedpulksteni, 35 eiro par pavasarī paņemto veļasmašīnu un varbūt vēl kāds maksājums par pagājušās vasaras ceļojumu. Mūsdienu dinamiskajā ritmā tas ir pilnīgi normāli.

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Mēs izmantojam finanšu instrumentus kā modernus rīkus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti jau šodien, nevis pēc desmit gadiem, kad bērni jau izauguši vai māja tā vien prasa kapitālo remontu.. 

Finanšu pakalpojumi ir tādi paši instrumenti kā labi celtniecības rīki vai telefona lietotnes – galvenais ir zināt, kādu funkciju kurā brīdī izmantot. Kad dzīve piespēlē jaunus plānus vai rodas vēlme optimizēt ikmēneša tēriņus, uz galda parasti tiek likti divi loģiski varianti: jauns patēriņa kredīts vai pārkreditācija. Abi ir lieliski palīgi, taču tie ir domāti pilnīgi atšķirīgām situācijām.

Kad jauns aizdevums ir loģiska izvēle?

Iedomāsimies reālu dzīves situāciju: tev ir stabils darbs, sakārtotas finanses un galvā nobriedis lielisks plāns. Piemēram, uzstādīt mājai saules paneļus, lai nodrošinātu zemākus rēķinus nākotnē. Tev ir konkrēts mērķis, kura īstenošanai vajadzīgs drošs finansiāls atspēriena punkts. 

Šādos brīžos talkā var nākt papildu finansējums. Tas ir klasisks un ērts risinājums – tu saņem nepieciešamo summu, paveic plānoto un tālāk skaidri zini savu fiksēto ikmēneša maksājumu. Savukārt, ja finansiāls atspēriena punkts un apgrozāmie līdzekļi ir nepieciešami biznesa attīstībai, piemērotāks risinājums būs faktorings uzņēmumiem

Interesanti, ka daudzi cilvēki aiz ieraduma izvēlas pirmo piedāvājumu, ko atsūta viņu pašu komercbanka. Taču finanšu tirgū konkurence ir milzīga, un nosacījumi, procentu likmes un komisijas maksas var būtiski atšķirties. Gudra pieeja nozīmē uztvert aizdevumu kā pakalpojumu, ko tu pērc – un pirms pirkšanas ir tikai loģiski apskatīties, ko piedāvā citi, lai atrastu savam ikmēneša budžetam draudzīgāko variantu. 

Pārkreditācija - kā sakārtot esošos maksājumus

Pilnīgi cits stāsts ir tad, ja tu jau aktīvi lieto vairākus finanšu produktus. Tev ir auto līzings, kāds mazāks aizdevums par mājas tehniku un varbūt vēl kāda kredītkarte neparedzētiem gadījumiem. Viss tiek maksāts laicīgi, taču katram pakalpojumam ir savs datums, savs rēķins un, galvenais, sava procentu likme. 

Turklāt finanšu tirgus ir mainīgs – tas, kas šķita izdevīgs darījums pirms gada, šodien, iespējams, jau ir novecojis un dārgs formāts. Tas pats attiecas arī uz biznesa vidi, kur, piemēram, finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmumiem vai citi kredīti prasa regulāru nosacījumu pārskatīšanu, lai nepārmaksātu par novecojušiem līgumiem. 

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Šeit spēlē iesaistās aktuālās pārfinansēšanas iespējas (jeb pārkreditācija). Tas nav stāsts par problēmām, bet gan par gudru menedžmentu. Tu vienkārši apvieno visus savus esošos maksājumus vienā jaunā, mūsdienīgā līgumā pie viena partnera. 

Kāpēc cilvēki izvēlas šo ceļu?

●       Apvienojot vairākus maksājumus vienā, bieži vien izdodas iegūt zemāku kopējo procentu likmi, kas samazina ikmēneša kopējo summu. Nauda, kas paliek pāri, var tikt novirzīta citiem mērķiem.

●       Trīs vai četru dažādu datumu un rēķinu vietā tev paliek tikai viens skaidrs maksājums mēnesī. Tas nozīmē mazāk patērēta laika un nekāda riska kaut ko nejauši aizmirst dinamiskajā ikdienas skrējienā. 

Ātrais kontrolsaraksts - kurš virziens ir tavējais?

Lai pieņemtu lēmumu, atliek izvērtēt savu pašreizējo pozīciju:

●       Vai tev ir jauna ideja, bet nav iepriekšēju saistību? Tavs instruments ir patēriņa kredīts.

●       Vai tev jau ir vairāki aktīvi maksājumi un vēlies tos optimizēt? Tavs risinājums ir pārkreditācija, kas palīdzēs iegūt labākus nosacījumus un pārskatāmību.

●       Cik daudz laika tu vēlies tērēt rēķiniem? Ja gribi maksimālu komfortu un vienu maksājuma datumu, apvienošana vienmēr uzvar. 

Finanšu “higiēna” - pirms paraksti, salīdzini

Izvēlētā finanšu instrumenta efektivitāti nosaka tikai un vienīgi cipari un tas, cik precīzi tas atbilst tavai šī brīža dzīves situācijai. Izvēle starp jaunu aizdevumu konkrētam mērķim un esošo saistību sakārtošanu nav stāsts par intuīciju vai emocijām, bet gan par tīru matemātiku un reālo tirgus piedāvājumu analīzi. 

Tie cilvēki, kuri pirms jebkādu saistību uzņemšanās velta laiku neatkarīgai un objektīvai dažādu aizdevēju piedāvājumu salīdzināšanai, nevis vienkārši paraksta pirmo piedāvāto līgumu, ilgtermiņā iegūst ievērojami elastīgākus nosacījumus un pilnīgu kontroli pār saviem personīgajiem tēriņiem.

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