Aizdevums vai pārkreditācija — kā izvērtēt, kas tiešām der?

Mēneša beigās, pārskatot bankas konta izrakstu, daudzi no mums blakus ikdienas pirkumiem pamanīs vairākus mazākus maksājumus – 15 eiro par jauno viedpulksteni, 35 eiro par pavasarī paņemto veļasmašīnu un varbūt vēl kāds maksājums par pagājušās vasaras ceļojumu. Mūsdienu dinamiskajā ritmā tas ir pilnīgi normāli.
Mēs izmantojam finanšu instrumentus kā modernus rīkus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti jau šodien, nevis pēc desmit gadiem, kad bērni jau izauguši vai māja tā vien prasa kapitālo remontu..
Finanšu pakalpojumi ir tādi paši instrumenti kā labi celtniecības rīki vai telefona lietotnes – galvenais ir zināt, kādu funkciju kurā brīdī izmantot. Kad dzīve piespēlē jaunus plānus vai rodas vēlme optimizēt ikmēneša tēriņus, uz galda parasti tiek likti divi loģiski varianti: jauns patēriņa kredīts vai pārkreditācija. Abi ir lieliski palīgi, taču tie ir domāti pilnīgi atšķirīgām situācijām.
Kad jauns aizdevums ir loģiska izvēle?
Iedomāsimies reālu dzīves situāciju: tev ir stabils darbs, sakārtotas finanses un galvā nobriedis lielisks plāns. Piemēram, uzstādīt mājai saules paneļus, lai nodrošinātu zemākus rēķinus nākotnē. Tev ir konkrēts mērķis, kura īstenošanai vajadzīgs drošs finansiāls atspēriena punkts.
Šādos brīžos talkā var nākt papildu finansējums. Tas ir klasisks un ērts risinājums – tu saņem nepieciešamo summu, paveic plānoto un tālāk skaidri zini savu fiksēto ikmēneša maksājumu. Savukārt, ja finansiāls atspēriena punkts un apgrozāmie līdzekļi ir nepieciešami biznesa attīstībai, piemērotāks risinājums būs faktorings uzņēmumiem.
Interesanti, ka daudzi cilvēki aiz ieraduma izvēlas pirmo piedāvājumu, ko atsūta viņu pašu komercbanka. Taču finanšu tirgū konkurence ir milzīga, un nosacījumi, procentu likmes un komisijas maksas var būtiski atšķirties. Gudra pieeja nozīmē uztvert aizdevumu kā pakalpojumu, ko tu pērc – un pirms pirkšanas ir tikai loģiski apskatīties, ko piedāvā citi, lai atrastu savam ikmēneša budžetam draudzīgāko variantu.
Pārkreditācija - kā sakārtot esošos maksājumus
Pilnīgi cits stāsts ir tad, ja tu jau aktīvi lieto vairākus finanšu produktus. Tev ir auto līzings, kāds mazāks aizdevums par mājas tehniku un varbūt vēl kāda kredītkarte neparedzētiem gadījumiem. Viss tiek maksāts laicīgi, taču katram pakalpojumam ir savs datums, savs rēķins un, galvenais, sava procentu likme.
Turklāt finanšu tirgus ir mainīgs – tas, kas šķita izdevīgs darījums pirms gada, šodien, iespējams, jau ir novecojis un dārgs formāts. Tas pats attiecas arī uz biznesa vidi, kur, piemēram, finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmumiem vai citi kredīti prasa regulāru nosacījumu pārskatīšanu, lai nepārmaksātu par novecojušiem līgumiem.