Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra "Bloomberg".
Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas.
Putins atteicies no jebkādas teritoriālās piekāpšanās, jo esot izjaukta neoficiālā vienošanās, kas it kā tika panākta Krievijas un ASV līderu samitā Ankoridžā 2025. gada augustā.
Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Doneckas apgabalu. Krievijas Aizsardzības ministrija iegalvojusi Putinam, ka spēšot to panākt līdz gada beigām.
Kāds Krievijas Aizsardzības ministrijai tuvs avots izteicies, ka daudzas Krievijas militārpersonas uzskata šādu grafiku par nereālistisku. Viņu vērtējumā krievi Donbasu pilnībā varēšot pārņemt savā kontrolē tikai 2027. gada laikā.
Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nav atbildējis uz "Bloomberg" lūgumu komentēt šīs ziņas.
"Bloomberg" norāda, ka Kremlis ieņēmis stingrāku nostāju, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumu eskalāciju Krievijas teritorijas dziļumā, kā arī tāpēc, ka ASV prezidents Donalds Tramps atbalstījis likumprojektu par jaunām sankcijām pret Maskavu, kura iniciators bija nesen mirušais senators Lindsijs Greiems.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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