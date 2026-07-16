Nogalināto meitenīšu tēvi policijai teikuši, ka, ja tiktu klāt, neģēli nogalinātu pašu rokām.
Cietumā miris maniaks, bērnu slepkava, jaunāko laiku viena no necilvēcīgākā nozieguma izdarītājs Aleksandrs Korjakovs, kurš 1999. gada 22. februārī Gulbenē paveica šausminošo briesmu darbu, nogalinot trīs bērnudārza audzēkņus un audzinātāju.
Gan tolaik, 1999. gadā, gan vēlāk sabiedrība un eksperti uzdeva jautājumus: kā varēja izaugt šāds cilvēks, jo viņa paveiktais noziegums bija īpaši nežēlīgs, turklāt toreiz 21 gadu vecais vīrietis apgalvoja, ka viņa mērķis esot bijis iegūt publicitāti un to viņš esot arī sasniedzis.
20 gadus vēlāk - 2019. gadā -, gatavojot publikāciju par šo notikumu, "Latvijas Avīze" saskārās ar grūtībām iegūt informāciju par notiesāto slepkavu. Informācija, kas ar viņu notiek, vai maz dzīvs, tika sargāta gandrīz vai kā valsts noslēpums. Ieslodzījuma vietu pārvalde piesauca ētiku, drošības apsvērumus un 1999. gada vienošanos ar medijiem neveidot konkrētajai personai jebkāda veida publicitāti. Taču bija skaidrs, ka Korjakovs ir dzīvs un sēž cietumā, pēc neoficiālām ziņām: vienvietīgā kamerā ar pastāvīgu videouzraudzību, pēc būtības tiek sargāts no citiem ieslodzītajiem, jo bērnu slepkavas nemīl par rūdīti noziedznieki. Interviju ar Korjakovu tā arī neizdevas sarunāt.
Korjakovs nomira jau pirms četriem gadiem – 2022. gada 19. augustā, par ko sabiedrība netika informēta. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pants garantē ikvienas personas tiesības uz privāto dzīvi un tiesības uz privātumu nebeidzas līdz ar personas nāvi...
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Atgādināsim notikumu. Nepilnu stundu pēc briesmudarba 1999. gada 22. februārī