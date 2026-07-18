Senegālas muitniekiem izdevies labs ķēriens – 1590 ekstazī tabletes. Kontrabandists šķērsoja robežu ar autobusu no Gambijas un maisu ar narkotikām bija paslēpis savā kājas protēzē.
Kaut arī bija jau divi naktī, Karangas robežpunkta muitnieki bija gana modri, lai rastos aizdomas un liktu sīkākai pārbaudei protēzi noņemt. Šāds slēpšanas paņēmiens uzskatāmi parāda arvien viltīgāku un sarežģītāku taktiku, ko izmanto noziedzīgie tīkli, norāda Senegālas muitas dienests.
Kontrabandists aizturēts un nodots tiesai, oficiālu ziņu par protēzes likteni nav – ja tā paturēta pie likumsargiem kā lietiskais pierādījums, narkokurjeram nāksies lekt uz vienas kājas...
Aptauja
Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu