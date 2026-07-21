Dziedātāja Dināra Rudāne un basģitārists Edvīns Ozols ir izšķīrušies, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Pirms diviem gadiem, 2024. gada vasarā, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Rudāne skaidroja, ka Edvīnam nepatīk lieli pasākumi un cilvēku burzma. Dziedātāja norādīja, ka vīrs nevēlas nonākt uzmanības centrā, savukārt viņa pie tā pieradusi. Rudāne uzsvēra, ka viņu raksturi ir pilnīgi atšķirīgi, taču privātajā dzīvē tas netraucē.
Tagad noskaidrojies, ka abi jau vairāk nekā trīs gadus šķīrušies. Kā žurnālam "Kas Jauns" atklāja Rudāne, par šo faktu līdz šim zinājuši vien pāra tuvākie cilvēki, bet publiski ne viņa, ne Ozols par šķiršanos nebija runājuši.
Mūziķu attiecībās 2018. gada 14. septembrī piedzima meita Miriama Amira. Pēc šķiršanās abi ir saglabājuši labas attiecības un kopīgi rūpējas par savu meitu.
Dziedātāja arī atklāja, ka jau kādu laiku viņas dzīvē ir vīrietis no ārzemēm. Par šīm attiecībām Rudāne pagaidām izsakās piesardzīgi, norādot, ka tikai laiks parādīs, kā tās attīstīsies.
Plašāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
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