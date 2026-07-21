Visu laiku sliktākais Pasaules kausa fināls – arī šādi vērtējumi izskan par lielo notikumu, kurā Spānijas futbola izlase papildlaikā ar 1:0 pieveica Argentīnu, otro reizi vēsturē kļūstot par čempioniem un pievienojot titulu aizpērn izcīnītajām Eiropas čempionāta zelta godalgām.
Nav izticis bez traģēdijas, Spānijā svinībās, sagāžoties strūklakai, gājis bojā pusaudzis.
Zelta vārtu autors
Šobrīd var tikai pasmaidīt, ka pēc pirmās spēles Pasaules kausā milzu popularitāti starptautiski iemantoja Kaboverdes vārtsargs Vozinja, palīdzot mazajai valstij debitēt ar neizšķirtu 0:0 pret Spāniju. Pēc visām nākamajām Spānijas cīņām turnīrā tika izcelti "Sarkanās fūrijas" spēlētāji – septiņas uzvaras, tikai vieni ielaisti. Labākās spēles aizvadot izslēgšanas turnīrā un īpaši pusfinālā un finālā, atstājot Franciju bez momentiem un Argentīnu – bez neviena sitiena vārtu virzienā pamatlaikā. Kas tāds fiksēts pirmo reizi.
Vienīgos vārtus 106. minūtē guva Ferrans Torress. 26 gadus vecajam uzbrucējam tie bija pirmie vārti finālturnīrā. Viņš visās spēlēs, izņemot pirmo pret Kaboverdi, nāca laukumā uz maiņu. Pāris zīmīgu lietu par šo uzbrucēju – dzimis 2000. gada 29. februārī, tātad īsto dzimšanas dienu var atzīmēt reizi četros gados. Torress 17 gadu vecumā kļuva par pirmo 21. gadsimtā dzimušo spēlētāju, kurš spēlējis Spānijas "La Liga" čempionātā. "Valencia" akadēmijas audzēknis, pabijis arī Mančestras "City", bet nu jau piecus gadus "Barcelona" rindās.
Apkaunojošs futbols
Līdzšinējie čempioni argentīnieši futbolu padarīja nepievilcīgu, viņu netīro spēli ievērojami eksperti nosaukuši par apkaunojumu. Leandro Paredess pēc beigām arī nodemonstrēja iemaņas cīņas sportā. "Viņi necentās spēlēt futbolu. 90. gada finālu starp Argentīnu un Vāciju iepriekš saucām par sliktāko vēsturē, bet tagad šis nācis tā vietā," skarbs bija Francijas izlases kādreizējais aizsargs un 1998. gada pasaules čempions Franks Lebefs. Argentīna veica piecas maiņas, laižot laukumā četrus aizsargus (divus traumu dēļ) un aizsardzības plāna pussargu. Bezspēcība uzbrukumā bija loģiska.
Individuālās balvas čempioniem – labākais spēlētājs Spānijas izlases balsta pussargs un smadzenes Rodri, vārtsargs – Unai Simons, jaunākais spēlētājs – centra aizsargs Pau Kubarasi, kuram tikai 19 gadi, tāpat kā Laminam Jamalam, esot pirmajam 20 gadus nesasniegušajam futbolistam vēsturē ar Eiropas un pasaules zeltu kabatā.
Astoņus vārtus guvušais un četras rezultatīvas piespēles veikušais Lionels Mesi palika bez balvām, bet vēl vairāk nostiprināja statusu kā visu laiku labākais futbolists.
Nu jau bez jautājumiem. Piedalījies sešos Pasaules kausos, trīs reizes spēlējis finālā, vienu reizi uzvarējis. Bronzas spēlē Anglija pieveica Franciju (6:4), kuras uzbrucējs Kilians Mbapē izcēlās divreiz, kļūstot par šī Pasaules kausa (10 vārti) un vēsturē rezultatīvāko spēlētāju (22). Pirmais, kurš zelta futbola zābaku saņēmis divos Pasaules kausos. Mesi beidz ar 21 vārtu guvumu.
Ikviens gribētu spēlēt kā Spānija
- Kristaps Dišlers, "Tukuma 2000" galvenais treneris: "Pirms fināla domāju, ka Argentīna ar raksturu, nekaunību varētu kaut ko izdarīt, bet spēle parādīja, ka Spānija uzvarēja pelnīti – jebkurā komponentē bija priekšā, pārsteidzoša dominance. Argentīna daudz spēku un emocijas atstāja iepriekšējās kārtās, traumas un piespiedu maiņas ietekmēja finālu, sarkanā kartīte Enco Fernandesam bija ļoti nevajadzīga, tas ir disciplīnas jautājums. Arī taktiku, manuprāt, (Lionels Skaloni) izvēlējās nepareizu –Spānijas centra pussargi varēja diezgan brīvi saspēlēties un tad novirzīt bumbu uz malām. Varbūt vajadzēja papildus vēl vienu centra pussargu Argentīnai. Rodri visu laiku bija viens un varēja brīvi uzsākt uzbrukumus. Spānija ar augsto presingu neļāva pretiniekiem spēlēt, visur bija ātrāki gan aizsardzības, gan uzbrukuma darbībās. Mani pārsteidza, ka argentīnieši nebija gatavi spāņu kvalitātei. Jau pirms fināla teica, ka visi gribētu spēlēt tādu futbolu kā Spānija, bet – nesanāk, citām favorītēm nav tik tehnisku spēlētāju, spāņi ir daudz kvalitatīvāki. Argentīnas futbolu nesauktu par apkaunojumu, pret stipriem pretiniekiem, ja nekas neizdodas, tev ir jāiet ar nekaunību. Katram ir sava taktika, provokācijas, tā ir daļa no futbola. Šī Spānijai ir laba paaudze un vēl ilgi dominēs, domāju, ka uzvarēs arī nākamajā Eiropas čempionātā."
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