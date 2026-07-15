Dzejniece un raidījuma “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna dalījusies ar priecīgu vēsti – viņa beidzot ieguvusi autovadītāja apliecību. Ar sev raksturīgo optimismu Magone atzīst, ka šis ir tikai sākums jaunam dzīves posmam.
“Smejieties, jūs smejieties, bet tiesības es noliku šovasar,” priecīgi paziņo Magone, piebilstot, ka nu arī viņa tikusi pie sava “limuzīna”, un norādot, ka beidzot varēs pati doties ceļā pie saviem mīļajiem.
Magone uzsver, ka vecums nav šķērslis jaunu mērķu sasniegšanai. “Nekad nav par vēlu izaugt, attīstīties un mācīties,” viņa saka, mudinot arī citus nebaidīties spert jaunus soļus.
Pēc viņas domām, dzīvē viss ir iespējams, ja līdzās ir pareizie cilvēki, pozitīva enerģija un vēlme nepadoties.
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