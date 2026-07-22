"Latvijas attīstībai" vairs neveido apvienību, bet sarunas par to pirms vēlēšanām ir bijušas

Pēc 14. Saeimas vēlēšanām viens no pārsteigumiem bija valdībā pārstāvētās apvienības "Attīstībai/Par", kurā bija arī "Latvijas attīstībai", neiekļūšana Saeimā. Tolaik līdz 5% barjerai pietrūka pavisam nedaudz – par "Attīstībai/Par" 2022. gadā nobalsoja 4,97% jeb 45 452 vēlētāji. Tagad par pārsteigumu varētu uzskatīt "Latvijas attīstībai" iekļūšanu parlamentā, jo Latvijas Televīzijas publiskotā SKDS aptauja vasaras pirmajā pusē rāda, ka tā vairs nesasniedz pat 2% barjeru. Arī "Latvijas attīstībai" līderu komanda vairs nav tik spēcīga, jo bijušais aizsardzības ministrs, agrākais premjera kandidāts Artis Pabriks uz politiskajiem amatiem vairs nepretendē un nolēmis pievērsties ar militāro industriju saistītai profesionālajai darbībai.

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