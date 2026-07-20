Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija 28. augustā plkst. 17 Rīgā, pie Saeimas nama, rīkos ikgadējo piketu pret pāreju uz mācībām latviešu valodā, prasot nodrošināt mācības arī krievu valodā.
Kā informē asociācijas valdes priekšsēdētājs, bijušais Saeimas deputāts un tagadējais deputāta kandidāts no "Saskaņas centra" Igors Pimenovs, asociācija uzskata, ka ne tikai valstij, bet arī bērna ģimenei jānosaka, kādā valodā bērns mācās.
Asociācija vēlas, lai tiktu pieņemts jauns likums "par mazākumtautību skolām, kurās skolu padomes noteiktu dzimtās valodas lietošanas apjomu". Izmaiņas esot nepieciešamas, jo "mēs gribam dzīvot draudzīgā valstī".
"Vispārējā (skolas) izglītība pārsvarā dzimtajā valodā rada izšķirošu priekšnoteikumu identitātes uzturēšanai, iespējai pilnvērtīgi nodot savu kultūras un etnisko piederību nākamajai paaudzei," klāsta Pimenovs, "37% Latvijas iedzīvotāju mājās runā krievu valodā. Ir pamats pieprasīt, lai valsts uz viņu nodokļu rēķina nodrošinātu mācības tajā valodā, kādā viņi audzina savus bērnus un mazbērnus."
Asociācija šādus piketus pirms mācību gada sākuma ir rīkojusi arī iepriekšējos gados, piemēram, pērn tajā bija pulcējušies ap 50 interesenti.
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