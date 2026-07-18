Kamēr pasauli FIFA Pasaules kausa laikā pārņēmis futbola drudzis, vecmāmiņas Kenijas laukos pierāda, ka šai spēlei nav vecuma ierobežojumu.
Makueni apgabalā kluba “Maiani Soccer Grannies” futbolistes katru nedēļu dodas laukumā – lai uzlabotu veselību un veidotu draudzību. Komanda apvieno sievietes vecumā no 50 līdz 80 gadiem, un viņas atzīst, ka futbols pilnībā mainījis gan fizisko, gan garīgo pašsajūtu.
“Es sāku spēlēt futbolu šogad. Pirms tam man sāpēja viss ķermenis.
Es jutos slikti, jo man bija augsts asinsspiediens, taču kopš sāku spēlēt futbolu, man klājas labi,
vairs nav nekādu veselības problēmu, es varu tālu aiziet un ceru, ka dzīvošu ilgāk,” aģentūrai AP saka 56 gadu vecā Penina Vambua.
Vecmāmuļu klubs izveidots, lai mudinātu seniores saglabāt aktivitāti, jo daudzas no viņām sāka piekopt arvien mazkustīgāku dzīvesveidu. Tas, kas sākās kā veselības iniciatīva, ir izaudzis par ciešu kopienu, kur kopā sporto, socializējas un atbalsta cita citu. Brašās omes trenējas vismaz divas reizes nedēļā un tagad piedalās turnīros kopā ar līdzīgām komandām no visas Kenijas, iedvesmojot arī citus pievērsties sportam vēlākā dzīves posmā.
Džuliana Mulandi, “Maiani Soccer Grannies” priekšsēdētāja, stāsta: “Šī grupa tika izveidota tām no mums, kuras ir pensionējušās, vada diezgan dīku dzīvi un saskaras ar daudzām ķermeņa problēmām. Tāpēc mēs sanācām kopā, lai uzspārdītu bumbu veselībai, tiecoties pēc labas pašsajūtas, lai saglabātu veselību, samazinātu lietojamo medikamentu daudzumu un socializētos. Mēs sanākam kopā, mēs kopā lūdzamies, kopā spēlējam, dziedam un kopā smejamies. Brīdī, kad dodies mājās, stress ir pazudis, un tu jūties lieliski. Bet papildus tam tagad mēs esam devušās spēlēt turnīros ar citām lieliskām sievietēm.”
Komandas dalībnieces ir arī kaislīgas futbola skatītājas un pēc treniņiem bieži pulcējas Džulianas mājā, lai kopā skatītos Pasaules kausa spilgtākos mirkļus un sapņojot kādu dienu pārstāvēt Keniju vecāka gadagājuma sieviešu sacensībās.
Veselības eksperti norāda, ka regulāru fizisko aktivitāšu nozīme ar vecumu kļūst tikai svarīgāka. Labsajūtas un fitnesa trenere Mērija Kioko uzsver: “Daži no ieguvumiem, saglabājot fizisko aktivitāti novecojot, ir uzlabota sirds veselība, asinsspiediena, diabēta un aptaukošanās riska samazināšana, kā arī muskuļu un kaulu stiprināšana. Tas uzlabo arī līdzsvaru, lokanību un locītavu kustības.”
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