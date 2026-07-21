Piektdienas vakarā Rīgā, Mīlgrāvī, no ceturtā stāva dzīvokļa loga izkritis mazs zēns, vēsta raidījums "Degpunktā".
Zināms, ka bērns pie loga nokļuvis, pakāpjoties uz mantām. Par laimi, viņš neguva smagas traumas un jau ir izrakstīts no slimnīcas.
Ziņas par negadījumu apkārtnē izplatījušās ātri, un vietējie sapratuši, kurā ģimenē nelaime notikusi.
Mājas iedzīvotāji stāsta, ka zēns ir izdzīvojis, un uzskata, ka viņu no smagākām sekām pasargājis tas, ka kritiens bijis zālienā, nevis uz asfalta.
Aptaujātie kaimiņi par ģimeni izsakās līdzīgi. Viņi zina, ka dzīvoklī dzīvo divi zēni, taču paši bērnus gandrīz nekad neesot redzējuši. Viena no kaimiņienēm pauda uzskatu, ka ģimenē ir problēmas, piebilstot, ka bieži dzirdot pieaugušā lamāšanos.
Savukārt cita kaimiņiene norādīja, ka ģimeni praktiski nepazīst, jo ne vecākus, ne bērnus ārpus dzīvokļa nekad neesot redzējusi. Viņa stāstīja, ka bērnus dzird vienīgi tad, kad tie skraida pa dzīvokli, bet citādi viņu klātbūtni nemanot.
Valsts policijā informēja, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību. Vienlaikus policija norāda, ka pašlaik nekas neliecina par vardarbību. Negadījuma brīdī māte atradusies mājās kopā ar bērniem, un, kamēr viņa pieskatījusi vienu no dēliem, otrs izkāpis pa logu. Zēns no slimnīcas jau ir atgriezies mājās, bet informācija par notikušo nodota izvērtēšanai arī bāriņtiesai.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
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