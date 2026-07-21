Jēkabpils mēram Raivim Ragainim (LZP) celta apsūdzība par lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanu bez attiecīgās atļaujas, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).
Medijs atgādina, ka Eiropas Prokuratūras kriminālprocesā par, iespējams, koruptīvām darbībām Jēkabpils aizsargdambja būvniecībā tika aizturēts pilsētas mērs Ragainis. Kratīšanas laikā viņa dzīvesvietā tika atrasts pneimatiskais ierocis.
Politiķis LTV sacījis, ka ieroci iegādājies pirms 20 gadiem un bijis pārliecināts, ka neko nepārkāpj. Amatpersona norādīja, ka ir mednieks un pneimatisko ieroci glabājis seifā kopā ar medību bisi, kurai ir visas nepieciešamās atļaujas.
Mērs arī pieļāva, ka lieta tiks nosūtīta tiesai vispārējā kārtībā un ar prokuratūru nevienosies par sodu, citādi viņam nāktos uzreiz zaudēt amatu.
2025. gadā saistībā ar izmeklēšanu par Jēkabpils pretplūdu dambja būvniecību tika aizturētās piecas personas, tostarp, Ragainis.
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