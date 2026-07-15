Šogad līdz 13. jūlijam Latvijā reģistrēti 14 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas ir par četriem jeb 40% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, liecina Valsts darba inspekcijas (VDI) operatīvie dati.
Kopumā šā gada pirmajos sešarpus mēnešos reģistrēti 150 nelaimes gadījumi darbā, tai skaitā 136 smagi un 14 letāli nelaimes gadījumi. Pagājušā gada attiecīgajā periodā bija reģistrēti 124 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem 114 bija smagi, bet desmit — letāli.
Tādējādi kopējais reģistrēto nelaimes gadījumu skaits pieaudzis par 26 jeb 21%, savukārt smago nelaimes gadījumu skaits palielinājies par 22 jeb 19%.
VDI uzsver, ka nelaimes gadījumi darbā ietekmē ne tikai cietušos, bet arī viņu ģimenes, kolēģus un darba devējus. Inspekcijas vērtējumā lielu daļu nelaimes gadījumu iespējams novērst, laikus identificējot darba vides riskus, ievērojot darba aizsardzības prasības un nepieļaujot darbu nedrošos apstākļos.
Darba devējiem regulāri jānovērtē darba vides riski un nekavējoties jānovērš konstatētie apdraudējumi. Tāpat darba devējiem jānodrošina darbinieku apmācība un instruktāža, kā arī ikdienā jākontrolē darba aizsardzības prasību ievērošana, norāda inspekcija. VDI atgādina, ka darba devējiem jānodrošina droši darba līdzekļi un individuālie aizsardzības līdzekļi. Vienlaikus uzņēmumos jāveido drošības kultūra, kurā darbinieki apzinās atbildību par savu un kolēģu drošību.
Savukārt darbinieki aicināti ievērot darba aizsardzības prasības un instrukcijas, kā arī lietot izsniegtos individuālos aizsardzības līdzekļus. Darbiniekiem nevajadzētu sākt darbu, ja tas rada acīmredzamu apdraudējumu veselībai vai dzīvībai, uzsver inspekcija. Par bīstamām situācijām darba vietā darbiniekiem nekavējoties jāziņo darba devējam, vienlaikus rūpējoties ne tikai par savu, bet arī par kolēģu drošību.
VDI norāda, ka darba aizsardzības prasību ievērošana nav tikai normatīvajos aktos noteikta formalitāte, bet ieguldījums darbinieku dzīvības un veselības aizsardzībā, kā arī uzņēmuma ilgtspējīgā darbībā.
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