Pundurnīlzirgu meitene Mū Denga zoodārzā Čonburi, Taizemē, prognozējusi Pasaules kausa spēļu rezultātus. Pusfinālā viņa devusi priekšroku Argentīnai, kas 15. jūlija vakarā stāsies pretim Anglijai.
Tomēr nīlzirgs kļūdījās, liekot uz Franciju, kas zaudēja Spānijai ar 0:2. Prognožu spēli rīkoja zoodārza direktors Narongvits Čodčoi un kopējs Bens, izmantojot arbūzu pusītes, kurās izgrebti komandu nosaukumi un karogi katram Pasaules kausa pusfinālistam. Mū Dengas izvēle kļūdaini norādīja uz Francijas un Argentīnas tikšanos finālā, bet zoodārzs uzsver, ka šie rezultāti paredzēti tikai izklaidei. Mū Denga pasaulē nāca 2024. gada 10. jūlijā un nesen nosvinēja savu otro dzimšanas dienu ar četru dienu ballīti.
Šogad futbola rezultātus prognozē arī citi dzīvnieki. Savulaik slavenā astoņkāja Pola pēdās seko astoņkāju dāma Šerija no Dienvidāfrikas akvārija “Two Oceans Aquarium”, izvēloties starp burciņām ar valstu karogiem. Turnīra atklāšanā Šerija precīzi uzminēja rezultātu atklāšanas mačam starp Dienvidāfriku un Meksiku.
Tomēr prognoze mačam starp Dienvidāfriku un Dienvidkoreju nepiepildījās, jo Dienvidāfrikas izlase nespēja iekļūt nākamajā kārtā. Šerija bija noķerta neilgi pirms turnīra un jau drīzumā tiks palaista atpakaļ brīvībā, tāpēc izslēgšanas spēļu un pusfinālu fāzē vairs nepiedalījās.
Akvārija pārstāvji uzsver, ka Šerijas dalība nebija domāta azartspēlēm, bet gan kā daļa no viņas izklaides un stimulēšanas programmas, mācot atvērt burciņas, risināt prāta mīklas un pat gleznot.
Kanādā, Toronto, mītošā zelta zivtiņa Svimbappē, kas nosaukta Francijas izlases kapteiņa Kiliana Mbapē vārdā, izvēlas uzvarētājus, piepeldot pie attiecīgajiem karogiem, un ir sasniegusi ap 60–70% precizitāti. Arī Svimbappē kļūdījās, liekot uz Franciju mačā pret Spāniju. Redzēsim, vai piepildīsies zivtiņas izvēle pusfinālā par labu Anglijas uzvarai pār Argentīnu.
Tāpat arī Beļģijas premjerministra kaķis Maksimuss, īru kaķis Billijs un Minsteres zoodārza skudrulācis Taio aktīvi piedalās spēļu iznākumu minēšanā.
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