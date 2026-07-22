Irāna un ASV saņēmušas Kataras, Ēģiptes, Pakistānas un citu vidutāji ierosinājumu uz desmit dienām pārtraukt karadarbību, vēsta izdevums "Axios", atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem.
Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā atjaunos kuģu satiksmi, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. "Mēs paziņojām ASV un Irānai, ka piedāvājam atdzišanas periodu," sacījis viens no avotiem. Abas puses negrasās pārtraukt karadarbību tūlīt, bet saskaņā ar izdevuma informāciju ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izskata vidutāju priekšlikumus un aicinājusi Izraēlu izvairīties no pasākumiem, kas varētu "aizvērt diplomātisko logu". Tramps gala lēmumu vēl nav pieņēmis. Tas notiks tuvāko dienu laikā. Kā raksta "Axios", ASV vienlaikus gatavojas arī sarunu neveiksmei. Tādā gadījumā uz reģionu tiks nosūtīti papildu militārie spēki – vairāki desmiti kara lidmašīnu. Laikraksts "Washington Post" rakstīja, ka ASV apsver iespēju veikt plašāku operāciju pret Irānu, bet bruņotajiem spēkiem pašlaik nav pietiekamu līdzekļu, lai nodrošinātu drošu atbalstu tādai operācijai.
ASV un Irāna 12. jūlijā atsāka karadarbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru. Karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu. ASV ir atsākušas uzbrukumus mērķiem Irānā, līdz otrdienai veicot kopumā desmit uzlidojumus, savukārt Teherāna atbild ar uzbrukumiem reģiona valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes.
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