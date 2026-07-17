Vidzemes rajona tiesa kādam Vidzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroram par neizpaužamu ziņu izpaušanu piespriedusi sabiedrisko darbu uz 420 stundām.
Prokuratūrā aģentūra LETA noskaidroja, ka prokurors, realizējot amatā augstāka prokurora pilnvaras, izmantoja viņam amata pienākumu veikšanai piešķirto piekļuvi Prokuratūras informācijas sistēmai, lai iepazītos ar divu kriminālprocesu materiāliem.
Vēlāk, neveicot valsts amatpersonas amata pienākumus, nepildot konkrētu darba uzdevumu un neesot dienesta nepieciešamībai vai citam tiesiskam pamatam, viņš citām personām izpauda kriminālprocesos ietverto informāciju, kas bija aizsargājama kā izmeklēšanas noslēpums.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona nav tiesīga izmantot amata stāvokli vai amata pienākumu veikšanai piešķirtās piekļuves tiesības personīgās interesēs vai ārpus dienesta pienākumu izpildes. Šāda rīcība ir pretrunā tiesiskuma principiem un paredz kriminālatbildību.
Patlaban apsūdzētais vairs prokuratūrā nestrādā.
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