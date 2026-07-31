Mūžībā devies vēsturnieks, muzeja "Ebreji Latvijā" dibinātājs un ilggadējs vadītājs Marģers Vestermanis, paziņojis muzejs.
Vestremanis bija ieslodzīts Rīgas geto un izdzīvoja holokaustā, viņš mūžu veltījis Latvijas ebreju kopienas un holokausta vēstures izpētei, ebreju piemiņas saglabāšanai un sabiedrības vēsturiskās atmiņas stiprināšanai.
Viņš ir publicējis grāmatas un zinātniskus rakstus par ebreju un holokausta vēsturi Latvijā. No 1998. līdz 2019. gadam viņš bija Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis, īpašu uzmanību veltot Latvijas ebreju vēstures dokumentēšanai un holokausta izpētei.
Vestremanis ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, viņam piešķirta arī Ministru kabineta balva par mūža ieguldījumu.
Vestermanis dzimis 1925. gada 18. septembrī Rīgā.
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