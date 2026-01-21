Latvijā krāpnieki sasnieguši jaunu, bīstamu līmeni, jo tagad iedzīvotāji riskē zaudēt ne tikai uzkrājumus bankas kontos, bet pat savus mājokļus. Eksperti brīdina par viltīgu un psiholoģiski smalki izstrādātu shēmu, kurā cilvēki tiek pierunāti pārdot savus īpašumus "policijas uzdevumā". Rezultātā bez pajumtes un naudas paliek gan dzīvokļa saimnieks, gan krāpšanā neapzināti iesaistītais pircējs, vēsta 360TV Ziņas.
Viss sākas ar šķietami nevainīgu zvanu no uzņēmuma "Elektrum" pārstāvja, kurš informē par nepieciešamību mainīt elektrības skaitītāju. Šīs sarunas laikā krāpnieki viltīgi izvilina personas datus. Aptuveni pēc nedēļas seko nākamais posms: upurim zvana "policists". Viņš paziņo, ka iepriekšējie zvanītāji bijuši noziedznieki, un aicina iedzīvotāju iesaistīties slepenā aizturēšanas operācijā.
Lai "notvertu" krāpniekus, upurim tiek lūgts ievietot dzīvokļa pārdošanas sludinājumu populāros portālos. Shēmas autori sniedz ļoti precīzas un ticamas norādes par katru nākamo soli, radot upurim pārliecību, ka viņš palīdz tiesībsargājošajām iestādēm. Šajā brīdī procesā tiek iesaistīts arī pircējs, kurš tiešām vēlas iegādāties mājokli un neko nezin par notiekošo noziegumu.
Krāpnieku pavadībā upuris dodas pie īsta notāra, lai noslēgtu pārdošanas līgumu. Pārsteidzoši, bet upura bankas kontā tiešām nonāk reāla nauda no pircēja. Tomēr tieši šeit slēpjas shēmas bīstamākais punkts - tūlīt pēc darījuma viltus policisti liek šo naudu steidzami pārskaitīt uz "drošu kontu" vai atdot "glabāšanā", līdz operācija beigsies. Rezultātā cilvēks paliek gan bez mājokļa, gan bez saņemtās naudas.
Drošības eksperts Elviss Strazdiņš norāda, ka šī shēma jau ir "atstrādāta" ārvalstīs un pašlaik sāk strauji izplatīties Latvijā. Viņš uzsver, ka iedzīvotājiem jābūt kritiskiem pret jebkuriem aicinājumiem iesaistīties "slepenās operācijās", kas saistītas ar finanšu darījumiem vai īpašumu atsavināšanu. "Uzdodiet daudz jautājumu un nekādā gadījumā neveiciet darbības ar savu īpašumu pēc svešinieku lūguma," brīdina eksperts.
Tiesībsargājošās iestādes atgādina, ka policija nekad nelūgs iedzīvotājiem pārdot savus nekustamos īpašumus vai pārskaitīt naudu uz svešiem kontiem, lai palīdzētu izmeklēšanā. Ja saņemat šādu zvanu, nekavējoties pārtrauciet sarunu un sazinieties ar policiju pa tālruni 110.
VIDEO:
