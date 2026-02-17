Izdevniecībā "Latvijas Mediji" klajā nāk finanšu eksperta Harija Āboliņa debijas darbs – mini romāns "Arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu".
Reizēm mēdz sacīt, ka vīriešiem ir viegli būt lieliskiem tēviem – atliek tikai reizēm darīt visu to pašu, ko ik dienu dara mammas. Taču, audzinot bērnus vienatnē, nav neviena, ar ko dalīt pienākumu un emocionālās atbildības nastu, un nav arī neviena, kam parādīt, cik labs tētis esi. Toties ir jāatrod veids, kā, rūpējoties par mazuļu vajadzībām, pilnīgi nepazaudēt pašiem sevi.
Mini romāna "Arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu" galvenais varonis Alberts ir trīsdesmit piecus gadus vecs grāmatvedis, kura sieva aizgājusi, atstājot viņus ar dēlu divatā. Olijs iet bērnudārzā, kā visi bērni dara nedarbus, vislabprātāk vakariņās ēd makaronus un reizēm slimo, un bieži jautā tētim, kādēļ mamma no viņiem aizgājusi. Alberts, gluži kā visi vientuļie vecāki, dara visu, lai nodrošinātu Olija ikdienu, cenšoties tajā atrast kādu brīdi un stūrīti, kurā būt pašam – ne tikai tēvam, bet arī vīrietim ar savām pieauguša cilvēka domām un jūtām, un vēlmi pēc tuvības.
Biedrības "Tēvi" valdes loceklis Lauris Bokišs par grāmatu saka šādi: "Autors drosmīgi un atklāti paver durvis uz solo tēta ikdienu – ar rutīnu, tradīcijām, gaidām un meklējumiem. Te ir attiecību piepildījums ar dēlu un arī tukšums, kas tiecas tikt aizpildīts. Izdomātu cilvēku īsta dzīve. Neizskaistināts un tieši tāpēc ievelkošs tēta ceļš pie sevis." Un vēl – latviešu literatūrā grāmatas par tēta dzīvi divatā ar bērnu līdz šim nav bijis.
Harijs Āboliņš
Arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu
1. nodaļa
Ja tiešām gribi zināt, kā man iet, – kā pasakā. Dzīvoju izcilu, brīnumaini paredzamu dzīvi, kur katra diena ir precīza kopija iepriekšējai. Tāds kā Groundhog Day, tikai bez Bila Mareja un bez transformācijām. Es vienkārši mostos un mostos, un mostos. Nezinu, ar ko tas beigsies – infarktu vai izcilu pašizaugsmi un sevis atrašanu. Nezinu. Un, protams, tas ir diskutējams jautājums, kura no tām versijām ir traģiskāka.
Mani sauc Alberts, man ir trīsdesmit pieci gadi, un esmu izdedzis. Izdedzis kā svecīte pēc bērnudārza eglītes. Dzīvoju kopā ar savu piecgadīgo dēlu Oliveru, kurš sevi sauc par Oliju, jo "Olivers esot pārāk garš, kad raksta ar krītiņu uz sienas". Droši vien man vajadzētu veikt kādus audzinošos darbus, bet es jau sen vairs nemācu viņam, ka nedrīkst aprakstīt sienas. Tas nekas – dzīvokļa sienas šobrīd izskatās tā, it kā uz tām būtu trenējusies Krītiņu banda. Gatavas izstādei, galvenais, neaizmirst iekasēt biļešu naudu.
Mūsu virtuve ir kā kaujas lauks, kur katrs trauks ir kā kāds ievainots kaujinieks, kur ir savs stāsts par to, kā tas nonāca šādā stāvoklī. Un, protams, es cīnos ar trauku kaudzi izlietnē, kas, šķiet, vairojas pati no sevis. Es mazgāju, bet, tiklīdz pagriežu muguru, tur jau atkal ir jauna krūzīte. Brīžiem šķiet, ka Olijam katrs malks ir obligāti jādzer no jaunas un pilnīgi tīras krūzītes, jo citādi viņš nevarēs izgaršot tīru un nevainīgu ūdens garšu. Tas ir kā nepieciešamās baudas priekšnosacījums.
Un tad vēl ir veļas kalns. Tas nav kalns, tas nav arī ne Gaiziņš, ne Munameģis – tas ir Everests. Katru nedēļu es tajā kāpju kā klinšu kāpējs ar visu pilno ekipējumu, bet, tiklīdz šķiet, ka esmu sasniedzis virsotni, Olijs atnes jaunu zeķu pāri, kas smaržo pēc dubļiem, lai gan viņš visu dienu ir pavadījis mājās un nemaz nav bijis ārā. Es iemetu tās veļasmašīnā, izvēlos vienmēr vienu un to pašu programmas iestatījumu un skatos, kā tā griežas, it kā tā risinātu visas manas dzīves problēmas. Ir tāds teiciens, ka cilvēki var bezgalīgi skatīties uz ugunskuru un uz to, kā skaita naudu, tad man papildus tam ir arī veļasmašīnas griešanās. Kad mašīna apklust, es izvelku mitro drēbju kaudzi un saprotu, ka žāvēšana būs nākamā kauja, jo drēbju ir vairāk nekā vietas, kur tās izkarināt. Es būtu gatavs algot radošās industrijas darbiniekus, lai man palīdz atrisināt šo jautājumu, kā visu izvietot uz žāvētāja redelēm, radiatoriem, krēsliem, gultu malām un visur citur.