Uzrunājot Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas Kultūras centrs" atsaucīgo direktori Elīnu Mālu-Zotovu, liekas, ka vai ikviens centra apmeklētājs un dalībnieks Bauskā tiek sasildīts un aizrauts darboties kādā no centra ikdienas un svētku notikumiem.
2026. gadā kultūras centrā ik nedēļu dažādos radošos kolektīvos savu brīvo laiku bagātina vairāk nekā 300 dalībnieku, bet iestādes radoši tehniskā komanda gādā par vairāk nekā simt dažāda veida kultūras notikumu pieejamību pilsētniekiem un tās viesiem gadā. Bauskas Kultūras centra nams atrodas Bauskas vecpilsētā – Kalna ielas 18. namā, un jau kopš tā uzcelšanas pagājušā gadsimta sākumā allaž kalpojis par vietu pilsētas kultūras un sabiedriskās dzīves norisēm.
Koncerts. Bigas krūze
Emocionālāko pēdējā laika koncertu piedzīvoju nupat, 17. janvārī, Bauskas Kultūras centrā, kad konkursā "Bigas krūze" draudzīgā sacensībā uz skatuves tikās vidējās paaudzes deju kolektīvi. Godinot vairākus Bauskas deju kolektīvus izveidojušo deju pedagoģi un horeogrāfi Birutu Hegenbarti, tautas deju kolektīvu konkurss – sadejošana "Bigas krūze" – šogad noritēja jau desmito reizi. Lai gan horeogrāfe Kultūras centrā strādājusi ilgus gadus, pati viņu diemžēl neesmu satikusi, taču esmu dzirdējusi ļoti daudz stāstu par stingro pieeju dejas mākslai, šerpo runas manieri, personības unikalitāti, bet pāri visam – dziļu un siltu mīlestību pret katru savu dejotāju. Horeogrāfe ikdienā saukta par Bigu, tālab konkursam dots nosaukums "Bigas krūze". Taču otra īpašā lieta par "Bigas krūzi" – šis ir konkurss, kurā dejotāji izdejo latviešu skatuviskās tautas dejas Zelta fonda krājumu. Arī šogad koncertā piedzīvoju pilnu emociju gammu – sākot no smiekliem līdz pat aizkustinājuma asarām. Mums ir daudz skaistu deju, ik gadu rodas jaunas, taču mūsu mazās formas konkursā Bauskā dejotāji izceļ to bagātību, ko mums atstājuši dejas vecmeistari Vilis Ozols, Harijs Sūna, Uldis Žagata un citi. To vēlamies saglabāt un sargāt.
Grāmata. Dziļi personiski
Ar grāmatu, kas manās rokās nonākusi kā pēdējā, nevienu nepārsteigšu – tā ir Latvijā populārā poļu autores Olgas Tokarčukas "Stum savu arklu pār mirušo kauliem". Jāatzīst, ka esmu nonākusi pie atziņas, ka man netīk dalīties vērtējumā vai sajūtās par izlasītajām grāmatām. Šķiet, ka, mēģinot ietērpt vārdos grāmatas esību, to mazliet apzogu. Galu galā – grāmatas lasīšana ir dziļi personiska un bieži pārveidojoša nodarbe, tāpēc pie paša lasītāja jāpaliek tam, ko grāmatas vēstījums viņam nodarījis. Ļoti ceru paspēt noskatīties arī izrādi Dailes teātrī.
Izrāde. Daudzslāņains darbs
Aizvadītajā nedēļā kopā ar meitu apmeklējām Māras Ķimeles iestudējumu "Zilā" Valmieras Drāmas teātrī. Gunāra Priedes lugu Ķimele uzvedusi jau otrreiz – pirmā reize bija pagājušā gadsimta 70. gados. Šo faktu zinot, bija interesanti vērot, cik meistarīgi izrādes radošā komanda darbību no padomju laikiem bija pārcēlusi uz nenosakāmu laiku, tikpat labi tā varētu norisināties arī 2026. gadā. Lieliska aktierspēle daudzslāņainā darbā, kas rosināja dažādas emocijas, un jāatzīst – daži radušies jautājumi palika neatbildēti.
Izstāde. Pieskarties muzejam
Decembrī kopā ar Kultūras centra kolēģiem apmeklējām mūsu Kalna ielas kaimiņus 6. namā – Bauskas muzeju, kas jau otro gadu pārsteidza ar īpašu Ziemassvētku izstādi. Katra ekspozīcijas telpa atklāja ko savu – Rīgas Cirka tērpu kolekciju, senu sienas pulksteņu izstādi, autorlelles un vēsturiskus eglīšu rotājumus. Līdzīgi kā pagājušajā izstādē, kur bija iespēja pikoties un radīt savu sniegputeni, arī jaunajā izstādē muzejs nelika vilties un burtiski ļāvās mijiedarbībai ar apmeklētājiem. Ir forši, ka muzejs kļūst par vietu, kur varam redzēt, dzirdēt un dažkārt arī pieskarties.
Notikums. Vēstījums no pagātnes
Kā jau minēju, Bauskas Kultūras centrs atrodas 1911. gadā būvētā ēkā. Nams ir vairākkārt pārbūvēts un šobrīd ļoti gaida savu nākamo pārbūvi, jo neatbilst mūsdienu kultūras iestādes prasībām. Gaidot lielo un nopietno renovāciju, šur tur saviem spēkiem pieremontējam kādu stūrīti, kas vairs nevar gaidīt. Tā arī pagājušā gada rudenī drošības apsvērumu dēļ bija jādemontē viens no mūsu koncertzāles dekoratīvajiem kapiteļiem virs skatuves. Veicot darbu, kapiteļa vidū tika atrasta Rīgas augļūdeņu un minerālūdeņu fabrikas ražojuma limonādes pudele ar vēstījumu no būvniekiem 1949. gadā, kas visdrīzāk kapiteli pirms 76 gadiem pielikuši. Tagad gaidīsim savu iespēju atstāt vēstījumu nākotnes kultūras cilvēkiem.
