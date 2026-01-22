Pie TV kanāla "360" skatītājiem no pirmdienas līdz trešdienai plkst. 17.55 ar jaunu sezonu atgriezies realitātes seriāls "Ģimene burkā". Skatītāji varēs sekot līdzi jau iepazītajiem Karalkiniem un raidījuma ilggadējiem dalībniekiem Bindriem, kā arī iepazīst jaunpienācējus – Kohu ģimeni no Ropažu novada un Valterus no Lielvārdes.
"Ģimene burkā" atspoguļo īstu dzīvi, izgaismojot vairumam Latvijas mājsaimniecību raksturīgas sadzīves grūtības un konfliktus. Galvenais rīks diskusiju veicināšanai un samilzušu problēmu risināšanai ir "vēlmju burka", kas mudina beigt gaidīt un sākt runāt. Arī šosezon savā profesionālajā pieredzē dalīsies attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, aktualizējot jautājumus, kuri ir klātesoši katrā no ģimenēm.
Valteru ģimene stiprinās romantisko saikni
Ģimenes galva Lauris Valters ir ne tikai mūziķis, bet arī atzīts dzejnieks un vairāku grāmatu autors. Viņam līdzās ir sieva Vita, kuras neizsīkstošā enerģija un uzņēmība lieliski papildina vīra māksliniecisko mieru. Vita sevi realizē skaistumkopšanas nozarē un vada unikālu mobilā biznesa projektu, ar īpašu busiņu nodrošinot dzērienu servisu dažādos pasākumos. Vitas bērni – septītās klases skolniece Anna un desmitklasnieks Gabriels Semijs – Laurim ir kļuvuši par tuviem un pieņemtiem bērniem, jo viņam pašam savu pēcnācēju nevar būt.
Tiesa, dzīve ar pusaudžiem ir visai izaicinoša, pāris atzīst, ka visai bieži bērni viņiem "nones jumtu". Kaut arī ģimene ir azartiska un darbīga, dažkārt personīgās aktivitātes pamatīgi attālina katru no ģimenes ligzdiņas. Lauris ir aizrāvies ar savu mūziķa karjeru un, domādams, ka vīrieša pienākumu pamatā ir nodrošināt jumtu virs galvas un pilnu vēderu, nepamanīja, ka sieva jau labu laiku vairs nav apmierināta ar savstarpējām attiecībām. Pirms gada abi bija uz šķiršanās sliekšņa, un sieva bija gatava aiziet.
Kohi risinās konfliktus un meklēs jaunu emociju dzirksti
Ģimeni veido tētis Viesturs, mamma Olga un viņu divas meitas – vienpadsmit gadus vecā Estere un astoņgadīgā Adriana. Kad sievā asinis karstas un bango, bet vīrs mierīgs, attiecības viegli var ievirzīties gultnē, kur visu parādi komandē tikai mamma, nereti strīdos pārkāpjot visas robežas, tāpēc ģimene vēlas iemācīties strīdēties, neaizejot par tālu. Ar dalību "Ģimenē burkā" Kohi vēlas uzlabot savstarpējo komunikāciju, iemācīties risināt konfliktus un pa īstam sadzirdēt vienam otru. Lai gan Olga jūt, ka ikdiena kļuvusi vienmuļa, Viesturs uz dzīvi raugās cerīgāk, šo jauno pieredzi uztverot kā aizraujošu piedzīvojumu.
Radošums un sports ģimenē iet roku rokā – Olga ne tikai gatavo kūkas, bet arī glezno, cerot, ka šī nodarbe nākotnē kļūs par viņas pamatnodarbošanos. Bet Viesturs ir uzticīgs sportam – pēc 29 gadiem basketbolā viņš tagad nodevies krosfitam. Kohu mājās nekad nav klusuma – par jautrību rūpējas suns, kaķis un pat degu peles.
Karalkini pārsteigs ar jauniem mērķiem
Karalkinu ģimene iepriekšējo sezonu noslēdza ar negaidītu atzīšanos – Vendijai ir vēl citi bērni, par kuriem neko nezina viņas jaunākā meita Vika. Vai Vendija spers nākamo soli un iepazīstinās Viku ar pārējiem bērniem? Tāpat uzmanības centrā nonākusi Vendijas atgriešanās profesionālajā sportā. Lai gan iepriekš viņa bija lēmusi likt punktu bodibildingam pleca traumas un tai sekojošās asimetrijas dēļ, Latvijā gaidāmais pasaules čempionāts ir iededzis Vendijā pamatīgu motivāciju, lai šo ieceri mainītu un atkal kāptu uz skatuves. Šis lēmums ir īpaši nozīmīgs, lai atjaunotu saikni ar savu pieaugušo dēlu, kurš nu ir atgriezies Latvijā.
Ir skaidrs, ka Pāvela sieva Vendija ir ne tikai fiziski, bet arī emocionāli spēcīga sieviete. Kā ir dzīvot savas sievas ēnā?
Bindru ģimenē Agrita turpinās meklējumus pēc stabilām attiecībām
Nav noslēpums, ka Agritas mīlas dzīve ir pielīdzināma amerikāņu kalniņiem, tā arī nespējot izveidot cieņpilnas attiecības ne ar vienu no Jāņiem. Īpaši izšķirošs šis laiks būs arī vecākajai meitai Esterei, kura drīzumā noslēgs vidusskolas gaitas. Meitenes prātu nodarbina gan bažas par sekmīgu eksāmenu nokārtošanu, gan sapnis par studijām aktiermākslā, turklāt viņa joprojām tiecas sasniegt savu mērķi – tikt pie autovadītāja apliecības. Paralēli rūpēm par skolu Estere ir nolēmusi attīstīt digitālā satura veidošanu, veidojot savu kulinārijas blogu. Meitene nav arī atmetusi domu par pārcelšanos uz Rīgu, uzsākot patstāvīgu dzīvi.
Ik ceturtdienu – "Burku studijā!"
Skatītāji varēs sekot līdzi raidījumam "Burku studijā!", kur ar ģimenēm daudz padziļinātāk strādās attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, aizrokoties līdz dziļāko attiecību saspīlējumu saknei, vienlaikus iztirzājot teju jebkurai ģimenei aktuālas tēmas un problēmas, kā arī meklējot to risinājumus.
