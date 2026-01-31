Realitātes seriālā "Ģimene burkā" mūziķis Lauris Valters dalījās ar personīgu atzīšanos par savu veselību, apstiprinot, ka bioloģisku pēcnācēju radīšana viņam dabiski nav iespējama. Šis jautājums kļuva par centrālo tematu sarunā ar attiecību konsultantu Kristapu Ozoliņu, kurā mūziķa laulātā draudzene Vita pauda savas bažas. Lai gan situāciju varētu risināt ar medicīnisku iejaukšanos, Vita ir izlēmusi, ka nevēlas veikt mākslīgo apaugļošanu, tāpēc viņu māc šaubas, vai vīrs tiešām spējis emocionāli pieņemt šo faktu.
Pats Lauris neslēpj, ka medicīniskās analīzes ir bijušas nepielūdzamas: "Manu mazo, kustīgo draudziņu pārbaude, ko vīrieši var veikt, izpētot procentuāli, atšķirībā varbūt no kādiem citiem [vīriešiem], kā ir jābūt, lai viss notiktu dabiskā procesā – nu, man tā nav."
Neraugoties uz to, ka pāra ikdiena paiet, audzinot Vitas atvases — Annu un Gabrielu Semiju —, sievai bija būtiski noskaidrot, vai Lauris neizjūt nepilnvērtību kopīgu bērnu trūkuma dēļ. Mūziķis šo situāciju neuztver kā vīrišķības mazināšanos un uzsver, ka viņa dzīve jau ir piepildīta. Savu tēva lomu viņš pilnvērtīgi realizē, rūpējoties par sievas bērniem: "Ne jau velti tu esi kļuvusi par manu sievieti un sievu, un es esmu audzinājis Gabrielu un Annu kā savus bērnus."
Mākslinieks savu tēvišķo enerģiju iegulda ne tikai ģimenē, bet arī radošajā darbībā, dēvējot savas dziesmas un dzeju par savdabīgiem "pēcnācējiem". Tāpat viņam svarīga ir krusttēva loma. Vita augstu vērtē vīra nesavtīgo pieeju un to, ka viņš nekad nav šķirojis bērnus "savējos" un "svešos": "Man ļoti patīk tā sajūta kā Lauris izsakās par, nu, teiksim godīgi, maniem bērniem. Viņš viņus patiešām jau no paša laika gala ir uzsvēris kā savus bērnus un jebkurās intervijās, kur viņš runā bērniem – par Gabrielu un Annu – viņš uzsver, ka tie ir viņa bērni."
