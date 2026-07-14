Basketbolists Artūrs Žagars un viņa ilggadējā draudzene Liene Braunberga piektdien, 10. jūlijā, kļuvuši par vīru un sievu. Pēc laulībām Liene pieņēmusi vīra uzvārdu un turpmāk būs Liene Žagare.
Ar ieskatu savā īpašajā dienā jaunlaulātie dalījušies sociālajā medijā "Instagram".
Pāris laulību svinēja greznajā Nurmuižas pilī, kur pulcējās ģimene, draugi un vairāki sabiedrībā zināmi viesi. Kāzu svinībās piedalījās arī satura veidotājs Felipe Gabriels un Alīna Peinere.
Par svētku norisi Artūrs un Liene ļāva ieskatīties savās "Instagram" publikācijās, kurās dalījās ar fotogrāfijām un mirkļiem no kāzu dienas, atklājot svinību noskaņu un spilgtākās emocijas.
Žagars plašāku starptautisku atpazīstamību ieguva 2023. gada Pasaules kausa izcīņā, kur kļuva par vienu no turnīra spilgtākajiem spēlētājiem un uzstādīja jaunu rezultatīvo piespēļu rekordu.
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