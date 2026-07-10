Kas slēpjas aiz Zanes un Viļa Daudziņu ilggadējās laulības? STV Pirmā! raidījumā "Dāmu Projekts" grāmatu autore, aktrise un runas pasniedzēja Zane Daudziņa sarunā ar žurnālisti Ritu Paulu atklāj, kas, viņasprāt, ir stipru un noturīgu attiecību pamatā.
Zane Daudziņa dalās, ka, satiekot savu tagadējo vīru, sapratusi – tas ir viņas īstais cilvēks. Ilgo kopdzīves gadu laikā viņa nav ļāvusi šai pārliecībai tikt pieviltai.
Atbildot uz to, kāda ir bijusi recepte tik ilgai laulībai Daudziņa bilst: “Recepte ir gribēšana, bet ar vienu gribēšanu nepietiek. Gribēšana sākotnēji ir bijusi no abām pusēm, un tā gribēšana ir bijusi arī uzturēta no abām pusēm. Es domāju, ka kārdinājumu jau netrūka ne man, ne viņam, bet vienmēr ir bijis bail pazaudēt to, kas ir iegūts.”
Aktrise atzīst – lai kādi izaicinājumi viņus skartu, svarīga ir savstarpējā vēlēšanās tiem tikt pāri kopā.
“Tāpat kā publiskajā runā arī laulībā ir svarīga gribēšana. Tev tas ir būtiski un tev nav vienalga,” secina Zane Daudziņa.
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