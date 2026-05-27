Realitātes seriāla “Ģimene burkā” attiecību eksperts un sarunu raidījuma “Burku studijā!” vadītājs Kristaps Ozoliņš spēris negaidītu soli, kameru priekšā bildinot savu ilggadējo dzīvesbiedri Ramonu Endziņu. Sieviete neko nenojauta par gaidāmo pārsteigumu, ticot, ka risinās parasta TV diskusija. Tomēr vakars ieguva pavisam citu pagriezienu, kad Kristaps nometās uz ceļa, lai teiktu savu mūža svarīgāko runu.
Ozoliņš jau iepriekš bija sarūpējis īpašu gredzenu no juvelierveikala "Jahonts" un devies uz filmēšanu kā parasti. Sākotnēji nekas neliecināja par ko neierastu – studijā viesojās uzaicinātie dalībnieki un sarunas ritēja savu gaitu.
Sākotnēji Ramona atradās aizkulisēs, kur viņu aizkavēja pazīstamā stila eksperte Žanna Dubska. Šis manevrs tika izplānots, lai topošajai līgavai nerastos aizdomas par fonā esošajām kamerām – viņai vienkārši iestāstīja, ka tiek fiksēts materiāls sezonas noslēguma aizkadru sērijai. Kad viss bija sagatavots, Kristaps pie sevis noteica: "Lielais brīdis ir klāt," un aicināja mīļoto doties kadrā.
Pārim apsēžoties dīvānā, vīrietis sākumā uzturēja formālu sarunu toni, diskutējot par to, cik būtiski stiprajam dzimumam ir juridiski reģistrēt attiecības. Drīz vien šis teorētiskais ievads pārauga personiskā vēstījumā. Kristaps vērsās pie klātesošajiem: "Pievienojusies mana dzīvesbiedre Ramona Endziņa. Kā es to šobrīd redzu? Manuprāt, vīrietim, man kā tādam, ir svarīgi pateikt visai pasaulei, ka šī ir mana sieviete! Es esmu viņu izvēlējies! Mēs diezgan daudz runājam par vīriešu un sieviešu solidaritāti, bet kur tad ir šī solidaritāte, ja es neesmu visai pasaulei skaidri pateicis, ka šī ir mana sieviete. Es gribu būt kopā ar viņu!"
Šie vārdi lika Ramonai samulst un sākt apjaust patiesos nodomus, ko nodeva viņas pārsteigtā mīmika. Vēlāk, analizējot savus iespaidus, viņa neslēpa apmulsumu: "Mērkaķītis smadzenēs sāka dauzīt šķīvjus. Paga, stop! Kas notiek? Tad es saprotu – paga, ko nopietni? "Burku studijā", nu, nopietni, Kristap? Tad es redzu, ka Kristapam jau ir asaras acīs un tad man tāds – ak, Dievs! Cik mīlīgi!"
Emociju pārņemtais raidījuma vadītājs tikmēr turpināja savu sakāmo, soli pa solim tuvojoties izšķirošajam jautājumam. Viņš uzsvēra, cik liela loma kopdzīvē ir stabilitātei un abpusējai atbildībai: "Tās ir saistības! Tā ir saistīta ar drošību. Es gribu būt kopā ar tevi visu atlikušo mūžu! Es gribu, kā minimums, veidot šīs attiecības kopā ar tevi. Tu baigi forši kādreiz noformulēji par sievieti, ka sieviete ir svarīga šī drošības sajūta. Tu esi gatava ieguldīties attiecībās, bet vai es esmu gatavs? Ja es to skaļi neesmu paudis un tu neesi man atbildējusi, ka arī tu esi gatava ieguldīties, tad kāpēc lai mēs to kopā darītu."
Kulminācijas brīdī telpu piepildīja Laura Valtera spēlētās ģitāras skaņas. Kristaps atvēra kastīti ar gredzenu un, atrodoties uz viena ceļa, izteica bildinājumu. Emociju pārņemtā Ramona nespēja valdīt asaras. Viņa uzreiz apskāva un skūpstīja partneri kameru priekšā, sniedzot apstiprinošu atbildi: "Ak, mans Dievs! Es visu ko biju iedomājos, bet ne jau šitā! Kāds tu esi mīlulītis! Nu, man tagad jāatbild? Jā!"
Komentējot piedzīvoto, Ozoliņš atzina, ka uztraukums bijis milzīgs: "Tas viss tik ļoti lēni notika. No vienas puses gribās, lai ātrāk tas moments ir garām – nu, viss, es, tā kā, esmu pateicis! Tāpēc, ka es saprotu – galvā ir miljons domu un tā bumbiņa vairāk nepalīdz nokoncentrēties. Liekās, ka es esmu gatavs – taču zinu, ko es gribu pateikt! Es esmu lielām auditorijām priekšā runājis, tur lekcijas lasījis, nodarbības vadījis, bet šis ir tāds ļoti emocionāli svarīgs man brīdis, jo saprotu, ka otrreiz jau tas nebūs."
Pēc bildinājuma pasākuma neoficiālajā daļā Ramonu sagaidīja vēl kāds liels pārsteigums.
