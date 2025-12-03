Pagatavo karaliskas brokastis šefpavāra Mārtiņa Sirmā gaumē! Viegli apcepta maizīte, kūpināta forele vai lasis, plaucēta ola un svaigi gatavota Holandes mērce. TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais” šefpavārs demonstrē, kā soli pa solim pagatavot šo izsmalcināto brokastu ēdienu.
Nepieciešams:
- Olas;
- Kūpināts lasis vai forele;
- Maizīte;
- Dilles;
- Cukurs;
- Lauru lapas;
- Pipari;
- Sāls;
- Kaviārs.
Pagatavošana:
Vispirms pagatavo Holandes mērci. Katliņā ar ūdeni ielej nedaudz etiķi un drusku pavāra, pievieno nedaudz cukuru, lauru lapas, diļļu kātus, piparus. Šķidrumu nokāš.
Šķidrumu lej lielā bļodā un karsē ūdens peldē, pievieno olu dzeltenumus un mazliet sāli – visu nepārtraukti maisa. Pievieno izkausētu sviestu un svaigas dilles.
Pagatavo plaucēto olu. Katliņā ar ūdeni pievieno nedaudz etiķi, uzvāri.
Ar karoti apmaisi ūdeni tā, lai tas veido virpuli un ielaid ūdenī jēlu olu, ļauj pavisam nedaudz apvārīties un gatavs! Uz pannas apcep maizīti un visu liek kopā.
Uz maizītes liek kūpināto zivi, uzliek plaucēto olu, kaviāru, pārlej ar Holandes mērci un gatavs!
VIDEO:
