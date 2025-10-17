Ar piparotu sēriju plkst. 21.15 TV kanālā "360" atgriezies gatavošanas raidījums "Dr. Sirmais"! Kolorīti viesi, šefpavāra Mārtiņa Sirmā zelta padomi un vēl nebijušas garšu buķetes priecēs skatītājus katru trešdienas vakaru.
Raidījuma otrajā sezonā Mārtiņš Sirmais savā virtuvē uzņems sabiedrībā zināmas personības, lai noteiktu viņu ēšanas paradumu "diagnozi". Pirms viesošanās virtuvē viesiem būs jāizpilda mājasdarbs un jāiemūžina piecu darba dienu vakariņas visos posmos – no iepirkšanās saraksta sastādīšanas līdz pat maltītes pasniegšanai.
"Dr. Sirmais" rūpīgi analizēs viesu ikdienu, sniedzot vērtīgus padomus, kā atvieglot un optimizēt iepirkšanās un gatavošanas procesu. Šefpavārs nemainīs viesu ēšanas paradumus, bet gan piedāvās viņu iecienītās receptes jaunā garšu baudījumā. Viesi kopā ar šefpavāru vēlreiz gatavos mājās ierastās maltītes, taču jau uzlabotās, ātrākās un maciņam draudzīgākās versijās, saņemot ieteikumus, kas noderēs ikvienā virtuvē.
"Esmu gatavs vēlreiz uzvilkt "balto halātu" un bez liekas diplomātijas noteikt skarbu "diagnozi" katram, kurš viesosies manā virtuvē. Gatavojieties operatīvam ārstēšanas plānam ar dzelžainiem knifiem, kas jūs padarīs par īsteniem guru virtuvē. Tie nebūs tikai padomi, bet gan īsts kulinārais manifests katras ģimenes galdam," stāsta šefpavārs Mārtiņš Sirmais.
Raidījumā "Dr. Sirmais" jaunajā sezonā viesosies sabiedrībā zināmi cilvēki – veselības ministrs Hosams Abu Meri, dziedātāja Jenny May, skrituļslidotājs Nils Jansons, iluzionists Edžus, komponists un mūziķis Kārlis Auzāns, kā arī daudzi citi. Katrā epizodē skatītāji varēs uzzināt jaunus, praktiskus gatavošanas noslēpumus, kas palīdzēs ieviest pozitīvas pārmaiņas ikvienā virtuvē.
