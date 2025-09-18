Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Kaspars un Olga Kambalas viesojās Jelgavā, kur norisinājās dokumentālās filmas "Ceļā ir kaifs" prezentācija. Šī viesošanās viņam bija īpaši emocionāla.
Arī Jelgavā netrūka interesentu, kas atnākuši uz filmu, lai redzētu, ko Kaspars pieredzējis savā dzīvē. Un Jelgava nav izvēlēta nejauši - tieši Jelgavā viņš nāca pasaulē, tieši Jelgavā sākās viņa basketbola karjera.
Esot tur, viņu pārņēma arī nostaļģiskas sajūtas, jo tik daudz kas tika piedzīvots tieši Jelgavā pirmo reizi. Pēc filmas viņš palūdza uz skatuves uznākt savam pirmajam trenerim – Alvilam Eglītim, kuram sirsnīgi pateicās par ieguldījumu viņa dzīvē, pieminot, ka bez viņa nebūtu ne viņa karjera, ne filmas.
Arī šajā prezentācijā viņš klātesošajiem nolasīja paša sacerētu dzejoli, raisot apkārtējiem īpašas emocijas.
Kaspars teic, ka neviens vien jautājis, ja būtu iespēja – ko viņš mainītu savā dzīvē, viņš saka: "Retrospektā skatoties, kāda tam ir jēga? Es varbūt šeit nesēdētu, jo katra lieta, katrs solis, ko esmu dzīvē licis, ir novedis mani līdz šodienai. Es nezinu, kā būtu. Es nezinu, vai būtu gatavs izmainīt, lai būtu cits. To es nezinu, bet arī nevēlos par to iespringt un domāt."
