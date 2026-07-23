Laikā, kad attiecības nereti tiek izdzīvotas arī sociālajos tīklos, aktieris Jānis Jarāns un viņa sieva Dagnija izvēlējušies pavisam citu ceļu. 360TV diskusiju raidījumā “Burku studijā!” pāris atklāj, ka ilgās un laimīgās laulības pamatā ir ne tikai savstarpēja uzticēšanās, bet arī spēja nosargāt privāto dzīvi no liekas publiskas uzmanības.
Dagnija stāsta, ka laikā, kad Jānis kļuva populārs, abi regulāri nonāca dzeltenās preses uzmanības centrā. Mājās joprojām glabājas kaudzes ar avīzēm un publikācijām par viņu ģimeni, taču šī pieredze iemācījusi būt piesardzīgiem.
Tieši tāpēc abi jau sen vienojušies, ka bērni un mazbērni paliek ārpus publiskās telpas. Ģimenes fotogrāfijas un kopīgie mirkļi tiek glabāti privātā lokā, nevis izlikti publiskai apskatei.
Aktieris uzskata, ka galvenais nav demonstrēt savu laimi citiem, bet gan patiesi to izdzīvot. “Neplāties, dzīvo savu dzīvi,” viņš saka, uzsverot, ka tieši tas, viņaprāt, ir ilgas kopdzīves pamats.
“Bet, ja ir ar ko padalīties, tad var. Zem deķa nē, bet viesistabā pie kafijas var. Ja mēs vispār neplātītos, mēs te galu galā nesēdētu. Pašmērķis gan ir dzīvot savu dzīvi,” piebilst sieva Dagnija.
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