Aizsākot jaunu grāmatu sēriju, izdots baltkrievu rakstnieces Evas Vežnavecas skarbās realitātes un maģiskā pasaules skatījuma caurvītais romāns “Kam nāci tu, vilks?”. No baltkrievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. Izdevējs – “Latvijas Mediji”.
Evas Vežnavecas romānā izskan vienas dzimtas sieviešu atmiņu stāsti, atklājot piecu paaudžu likteņus Baltkrievijas mežu ielokā, vēstot par vardarbību, naidu un nodevību, ko sarežģītajos vēstures apstākļos piedzīvot nācās ikvienam. Vienlaikus tas ir arī personisks stāsts par sevis meklējumiem un mājupceļu, ko galvenajai varonei, dzimtas pēdējai pārstāvei Rinai, jāmēro cauri zaudējumiem, vientulībai un pašas dvēseles tumšākajiem nostūriem.
Pēc gadiem ilgas klaiņošanas pa Eiropu Rina atgriežas dzimtajos Marjas purvos, lai atvadītos no simtgadīgās vecāsmātes Darafejas – dziednieces, stāstnieces un pēdējās senās pasaules glabātājas. Taču ar nāvi neatnāk miers. Vecāsmātes pieraksti, ciema leģendas, purvu noslēpumi un neatbildēti pagātnes jautājumi pamazām ievelk Rinu pasaulē, kur robeža starp dzīvajiem un mirušajiem, atmiņu un īstenību, ticējumiem un vēsturi kļūst arvien nemanāmāka.
“Mītiskām un kultūrvēsturiskām detaļām bagātā teksta krāšņā valoda apbur un nelaiž vaļā, atklājot dūkstis un melnus akačus gan apkaimē, gan ikviena grāmatas tēla dvēselē,” tā rakstniece Jana Egle.
Eva Vežnaveca (īstajā vārdā Svjatlana Kursa) ir viena no spilgtākajām mūsdienu baltkrievu rakstniecēm. Studējusi filoloģiju Baltkrievijas Valsts universitātē, strādājusi medijos un sabiedriskajās organizācijās, tostarp Baltkrievijas radio un televīzijā, neatkarīgajā presē un cilvēktiesību jomā. Darbojusies arī kā tulkotāja.
Par romānu “Kam nāci tu, vilks?” autore saņēmusi Ježi Gedroica balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai piešķirts šis apbalvojums. Grāmata tulkota vairākās Eiropas valodās. Diemžēl 2026. gada 20. jūlijā rakstniece aizgāja mūžībā.
Jaunā Centrālaustrumu Eiropas literatūrai veltītā grāmatu sērija “Mūsu Eiropa” ir tulkotāju Māras Poļakovas un Ingmāras Balodes lolojums. Tās ideja radusies, vēloties izdzēst Jaltas konferences iezīmēto robežu un jaunām acīm palūkoties uz seno teritoriju starp Berlīni un Abreni, teritoriju, kuru ukraiņu rakstnieces Oksanas Zabužko nodēvējusi “Eiropas drošības jostu” no Baltijas jūras līdz Melnajai, no Rīgas līdz Bahčisarajai.
Projektā apvienojoties vairākām Latvijas izdevniecībām, tiks izdoti reģionam būtiski darbi tulkojumā no ukraiņu, baltkrievu, lietuviešu, poļu, čehu, ungāru, rumāņu un citām valodām, tostarp arī Latgales literatūra.
Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Fund for Central & East European Book Projects.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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