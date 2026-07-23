Lai gan notikumiem Ukrainā sekoju ik dienu, neuzskatu par iespējamu komentēt situāciju, kāda šajā valstī izveidojusies pēc aizsardzības ministra atlaišanas un ar to saistītiem protestiem. 

Par notiekošo var spriest tikai cilvēki Ukrainā. Tomēr vienu gan var secināt. Politiskās kaislības nebeidzas arī kara laikā. Arī nācijai ļoti kritiskā periodā. Tas var likties pilnīgi nelaikā, aplami, pat pašnāvnieciski, bet tā acīmredzot ir.

Turklāt jāpiebilst, ka tas nav atkarīgs no valsts politiskās uzbūves formas, politiskās dzīves ieradumiem vai nācijas temperamenta (lai ko šis akadēmiski apšaubāmais jēdziens nozīmētu...). Latvijas Universitātes žurnāla "Vēsture" jaunākajā (26.) numurā lasāms Vladislava Malahovska teksts ""Latgaļu jautājums" trimdas latviešu (latgaliešu) uzskatos". 

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