Vai mūsdienās laulība vēl nozīmē solījumu uz mūžu, vai arī tā kļuvusi vien par formalitāti? Šis jautājums 360TV diskusiju raidījumā "Burku studijā!" izraisīja domstarpības starp satura veidotāju Intrishu un mūziķi Horenu Stalbi.
Kamēr Horens apšauba laulības patieso nozīmi laikā, kad šķirties ir tikpat vienkārši kā apprecēties, Intrisha ir pārliecināta – attiecībās grūtības nav iemesls aiziet, bet gan iespēja kopīgi tās pārvarēt.
“Kad man iedeva gredzenu, man vajadzēja pašai sev atbildēt – vai es esmu gatava būt ar šo vīrieti gan mīlestībā, gan sliktajos gadījumos? Būt ar viņu kopā un to mīlestību paturēt visa mūža garumā. Vai es tiešām to varu? Un tad es pateicu “jā”,” par savu lēmumu precēties stāstīja Intrisha.
Satura veidotāja pārliecinoši uzsvēra, ka nevienās attiecībās neiztikt bez strīdiem, taču svarīgākais ir saglabāt vēlmi vienam otru mīlēt un kopīgi risināt grūtības. Savukārt Horens palika pie sava viedokļa, ka laulība pati par sevi nav attiecību stipruma vai mīlestības apliecinājums.
“Ja mēs sakām “uz mūžu” – vai tajā nav jau iekļauts tas, ka mēs melojam? Ja tev ir iespēja izšķirties, tad ir jābūt motivācijai, kāpēc uz mūžu. Kas varētu būt tas pierādījums? Varbūt vajag nodzīvot kopā visu mūžu un tad 90 gados apprecēties?” retoriski jautāja Horens.
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