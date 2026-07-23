Valsts kontrole: Pašvaldībām trūkst vienotas pieejas nekustamo īpašumu pārvaldībā

Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tas noved pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot, secināts Valsts kontroles (VK) veiktajā revīzijā.
Kā aģentūru LETA informēja VK Komunikācijas daļas vadītāja Gunta Krevica, revīzijā gūts apliecinājums tam, ka bez skaidras informācijas par saviem īpašumiem vietvarām ir grūtāk pamatot, kurus no tiem saglabāt, kurus iznomāt, kurus attīstīt un kurus atsavināt.
Tomēr revīzijā identificēti arī labās prakses piemēri, kas rāda, ka skaidra īpašumu uzskaite, profilēšana, elektronisko izsoļu izmantošana un caurskatāma ieņēmumu novirzīšana ir iespējama, norāda VK.
VK padomes loceklis Oskars Erdmanis norāda, ka pašvaldību īpašumi nav tikai bilances ieraksts vai veids, kā papildināt budžetu, bet tā ir sabiedrībai piederoša manta, ar ko var attīstīt izglītību, sociālos pakalpojumus, uzņēmējdarbību, mājokļus, infrastruktūru un teritoriju kopumā. Viņa ieskatā šajos ģeopolitiskajos apstākļos īpašumi var kalpot arī civilās aizsardzības, krīžu pārvaldības un valsts drošības vajadzībām.
"Mēs nesakām, ka īpašumus nevajag pārdot. Nevajadzīgi, dārgi uzturami vai pašvaldības funkcijām nederīgi īpašumi ir jāiznomā vai jāatsavina. Taču šādiem lēmumiem jābalstās uz izvērtējumu un ilgtermiņa redzējumu, nevis tikai nepieciešamību risināt kārtējā gada budžeta problēmas," pārliecināts Erdmanis.
Viņaprāt, ilgtspējīgai publisko īpašumu pārvaldībai nepieciešama gan laba pašvaldību prakse, gan valsts līmeņa risinājumi — vienoti pārvaldības principi, salīdzināmi dati un mazāks administratīvais slogs.
Revīzijā konstatēts, ka dati par īpašumiem pašvaldībās būtiski atšķiras.
Ir pašvaldības, kurās aktuāli dati ir par vairāk nekā 90% īpašumu, bet ir arī tādas, kurās dati ir tikai par daļu īpašumu vai tie ir fragmentāri.
Vienotas pašvaldību nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmas patlaban nav. Valsts nekustamajiem īpašumiem šāds risinājums ir, taču uz pašvaldībām tas nav attiecināts, skaidro VK. Līdz ar to pašvaldības īpašumus uzskaita dažādi — no "Excel" tabulām līdz atsevišķām specializētām sistēmām. Pilnīgi dati ir tikai 15 pašvaldībās par īpašumiem, kas nodrošina pašvaldības funkcijas, secinājuši revidenti.