Okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisija tuvojas gala ziņojuma sagatavošanai par okupācijas režīma nodarītajiem zaudējumiem, informēja Tieslietu ministrijā (TM).
Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) tikās ar Okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisijas priekšsēdētāju Gati Krūmiņu, lai pārrunātu komisijas līdzšinējo darbu un turpmākos soļus okupācijas laikā Latvijai un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu izvērtēšanā un dokumentēšanā.
Smiltēns tikšanās laikā norādīja, ka darbs pie okupācijas režīma nodarīto zaudējumu apzināšanas ir Latvijas pienākums gan pret vēsturi, gan nākamajām paaudzēm.
Viņš uzsvēra, ka valsts uzdevums ir nodrošināt, ka Latvijas okupācijas sekas ir pienācīgi dokumentētas un izvērtētas atbilstoši starptautiski atzītai metodoloģijai un praksei, kā arī starptautiskajām tiesībām.
"Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, tostarp publiski izskanējusī informācija par iespējamo Krievijas Federācijas vēršanos pret Latviju starptautiskajā tiesā, īpaši apliecina šī pienākuma nozīmi,"
uzsvēra Smiltēns.
TM informēja, ka komisija ir paveikusi būtisku pētniecisko darbu kopš tās dibināšanas, dokumentējot okupācijas laikā Latvijai un tās iedzīvotājiem nodarītos zaudējumus, apkopojot, izsakot mūsdienu naudas vērtībā, kā arī hronoloģiski strukturējot šo informāciju.
Tikšanās laikā pārrunāta arī komisijas sadarbība ar Lietuvu un Igauniju, koordinējot zaudējumu aprēķināšanas metodoloģiju un pieeju okupācijas seku aktualizēšanai. Tāpat tika uzsvērta pētījumu starptautiskā nozīme un nepieciešamība stiprināt Latvijas argumentāciju, balstoties starptautisko tiesību normās un tiesu praksē.
Smiltēns un Krūmiņš bija vienisprātis, ka ar komisijas darba rezultātiem ir padziļināti jāiepazīstina Ministru kabinets, sagatavojot jautājuma izskatīšanu valdībā.
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