Ungārijas lielākā komercbanka “OTP Bank” iegādājusies Baltijas banku “Luminor”. Lai gan abas puses darījumu jau publiski apstiprinājušas, tas vēl jāizvērtē un jāapstiprina banku uzraugiem. Viens no būtiskākajiem jautājumiem būs Ungārijas bankas darbība Krievijā, norāda 360TV Ziņas.
Interesi par trešās lielākās banku grupas Baltijā iegādi “OTP Bank” izrādīja jau pirms vairākiem gadiem, bet tagad darījuma līgums ir parakstīts. Līdz īpašnieka maiņas pabeigšanai “Luminor” sola turpināt darbu ierastajā režīmā.
Rakstiskā paziņojumā banka norāda, ka ““OTP” ir pieredzējusi starptautiska banku grupa ar ilgtermiņa stratēģisku pieeju un ievērojamu klātbūtni Centrāleiropā un Austrumeiropā. Līdz darījuma pabeigšanai “Luminor” turpinās darbu ierastajā režīmā. Mūsu fokuss paliek nemainīgs – apkalpot savus klientus, atbalstīt mūsu ekonomiku un īstenot jau iesāktos darbus.”
Darījuma pabeigšanai nepieciešams regulatoru apstiprinājums. Tā kā “Luminor” ir reģistrēta Igaunijā, darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, bet galīgais lēmums būs jāpieņem Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdei, kuras sastāvā ir arī Latvijas Bankas pārstāvji.
Latvijas Bankā norāda, ka izvērtēs visus ar darījumu saistītos apstākļus, tostarp “OTP Bank” darbību Krievijā.
“Mēs Latvijas Bankā analizēsim pilnīgi visus apstākļus, un šis noteikti būs viens no tiem, kas ietekmēs mūsu viedokli. Latvijas Banka regulāri pauž, ka neatbalsta ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Taču jāņem vērā, ka gala lēmumu pieņems ECB Uzraudzības valde,” saka Latvijas Bankas pārstāvis Jānis Silakalns.
Tikmēr “OTP Group” savā mājaslapā norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā centusies pamest Krievijas tirgu, taču to neesot bijis iespējams izdarīt mainīgā regulējuma dēļ. Banka uzsver, ka tās darbība Krievijā tiek organizēta atbilstoši vietējiem un starptautiskajiem tiesību aktiem.
Gala lēmums par darījuma apstiprināšanu gaidāms pēc vairākiem mēnešiem. Latvijas Bankā vienlaikus norāda, ka kopumā jaunu tirgus dalībnieku ienākšana Baltijas banku sektorā varētu veicināt konkurenci.
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