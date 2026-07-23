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#filmas #koncerti #svētki

Nedēļas nogales izlase: mūzikas un kino festivāli, pilsētas svētki

Nedēļa Kabatā / Latvijas Avīze
2026. gada 23. jūlijs, 00:01
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2026. gada 23. jūlijs, 00:01
24. un 25. jūlijā Kuldīgā notiks Vecpilsētas svētki.
24. un 25. jūlijā Kuldīgā notiks Vecpilsētas svētki.
Foto: Publicitātes

Šī nedēļas nogale solās būt neierasti daudzveidīga – no kinofestivāliem Liepupē un Rojā, līdz mūzikas festivāliem Saldū, Jūrmalā un arī pilsētas svin joprojām. Šajā nedēļas nogalē svētki Valmierai, Gulbenei, Vecpiebalgai, Saulkrastiem, kā arī Sabiles Vīna svētki un tas vēl nav viss.

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Vecpilsētas svētki Kuldīgā

24. un 25. jūlijā Kuldīgā notiks Vecpilsētas svētki. Svētku muzikālā programma šogad skanēs vairākās pilsētas vietās. "Ventas skatuvē" pie senā ķieģeļu tilta piektdienas vakarā uzstāsies grupa "Dagamba", bet sestdien – "Tautumeitas".

"Adatu skatuvē" Kalpaka ielā piektdienā uzstāsies Linda Leen, kam vēlāk sekos Riharda Zaļupes nakts koncerts. Savukārt sestdien skatuves programmu iesildīs Jāņa Skuteļa stāvizrāde, bet vakarā uzstāsies Vecpilsētas svētku kopkoris kopā ar solistiem Kato, Kristiānu Stirāni un Valtu Skuju, iesildot grupu "R.A.P.".

"Jauniešu skatuvē" Pilsētas dārzā piektdienas vakarā uzstāsies hiphopa žanra pārstāvji Deniss un Silraq.

Etnopagalmā Liepājas ielā varēs apgūt koka karošu grebšanas amatu, noskatīties Santas Galiņas stāvizrādi "Suitu sievas piedzīvojumi", ieklausīties kokļu skaņās un izdejoties kopā ar grupu "Rahu". Sestdien pagalmā būs radošās darbnīcas un sociālo pakalpojumu centra "Tilts" dalībnieku koncerts, kam sekos aktieru Marijas Bērziņas un Mārtiņa Egliena koncertprogramma un "Suitu muzikanti".

Piektdienas vakarā Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcā un tās iekšpagalmā gaidāma arfistes Elizabetas Lāces uzstāšanās, vijolnieka Daniila Bulajeva un kamerorķestra "Davinspiro Camerata" koncerts, kā arī grupas "Chairmen" koncerts.

Pilsētas dārzā ar "Stigas ieleju bērniem" sestdien jaunākajiem svētku apmeklētājiem piedāvās koncertus, leļļu teātri un kuģa krāsošanu.

Valmiera svin 743. dzimšanas dienu

Foto: Publicitātes

Ceturtdien, 23. jūlijā, plkst. 18 Vecpuišu parkā notiks brīvā mikrofona koncerts. Mākslinieki būs sarūpējuši muzikāli daudzveidīgu dāvanu Valmierai un klātesošajiem, bet plkst. 19 Ziloņu ielā notiks atvērto deju nodarbība "Dejo visi" kopā ar balles deju klubu "Valmiera", kur varēs apgūt salsu, svingu un bugi. Vakara izskaņā balles deju kluba "Valmiera" dejotāju priekšnesums – maršfokstrots.

Piektdien, 24. jūlijā, plkst. 19 sāksies svētku gājiens "7=4+3", kas pa Rīgas ielu no Limbažu ielas un Semināra ielas krustojuma vedīs līdz Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcai. Pēc svētku gājiena ap plkst. 20.30 uz galvenās skatuves svētku uzrunu teiks Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Koncertu atklās Katrīna Dimanta un grupa "Zeltrači". Vakara turpinājumā muzicēs grupa "Citi zēni", kā arī DJ Alexx Rea.

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Vecpuišu parkā notiks koncerts "Harmonija brīvdabā". Kā pirmais plkst. 21 uz skatuves kāps Valmieras teātra aktieru "Tarakānu ansamblis", plkst. 22.20 grupa "Rīgas modes", bet pusnaktī uz skatuves kāps "oldschool rock’n’roll" grupa "Quickstrike".

Sestdien, 25. jūlijā, no plkst. 8.30 līdz 10.30, piestājot dažādās vietās Valmierā, skanēs lustīga un ritmiska mūzika, kas palīdzēs pamosties un aicinās posties Valmieras dzimšanas dienas svinībām. No plkst. 9 līdz 16 par svētku noskaņu un radošumu Rīgas ielā parūpēsies svētku tirgus tirgotāji un apmeklētāji. Ziloņu ielā no plkst. 11 līdz 16 norisināsies Rīgas dizaina tirgus, kur varēs iegādāties mūsdienīgas rotaslietas, apģērbus, preces bērniem un dažādas lietas mājai. Vecpuišu parkā plkst. 12 uz galvenās skatuves notiks Baltijas valstu tautas deju kolektīvu koncerts "Saules gaismā".

No plkst. 12 līdz 19 – Krāču kakta svētki pie Kazu krācēm. Plkst. 16 laukumā pie Hanzas sienas notiks zaļumballe bērniem kopā ar "LabaBalle". Vecpuišu parkā no plkst. 17 skanēs Valmieras pilsētas koru koncerts "Visapkārt zeme zied", ap plkst. 19 muzicēs Igauņu ģimene. Vakara izskaņā ap plkst. 20.30 Vecpuišu parkā būs zaļumballe ar muzikālo apvienību "Vēja radītie".

Plkst. 17 Gaujā simtiem krāsainu bumbiņu dosies peldē pa Kazu krācēm. Valmieras novada fonds aicina ikvienu piedalīties Labdarības bumbu rallijā. No plkst. 20 Valmieras dzimšanas dienā uz galvenās skatuves uzstāsies Ivo Fomins, Fiņķis, duets "Bujāns".

Svētki ar dažādām sportiskām aktivitātēm turpināsies arī svētdien.

Turaidas muzejrezervātā – Siena diena

Foto: Publicitātes

Sestdien, 25. jūlijā, no plkst. 11 līdz 17 Turaidas muzejrezervātā notiks izzinoši izklaidējošs brīvdabas pasākums "Siena diena". Apmeklētāji varēs piedalīties dažādās norisēs, ierasties sev ērtā laikā un piedzīvot siena talkas noskaņu. Meistari rādīs, kā sagatavot izkapti, kā pareizi pļaut un kāpēc senāk pļāva agri no rīta, ņemot vērā laiku, zāli un rasu. Meistaru uzraudzībā būs iespēja izmēģināt pļaušanu ar izkapti.

Dienas gaitā būs iespējams iepazīt un izmēģināt pļaušanas un siena vākšanas darbarīkus, piedalīties meistardarbnīcās, uzzināt par siena zārdu gatavošanu un pareizu siena kraušanu, kā arī apgūt vienkāršākas formas izkapts izgatavošanu. Īpašas izzinošas un radošas aktivitātes būs sagatavotas ģimenēm ar bērniem. Turaidas muzejrezervāta ļaudis aicinās uz siena talkai atbilstošu pašu gatavotu cienastu. No plkst. 15.30 līdz 17 notiks siena talkas sadziedāšanās un sadancošanās, muzicēs grupa "Aga-Band".

Ventspilī – "Ghetto Games" festivāls

Foto: Publicitātes

No 24. līdz 26. jūlijam Ventspilī notiks "Ghetto Games" festivāls, kurā dalībnieki no vairāk nekā 30 pasaules valstīm sacentīsies 20 sporta veidos. Sporta programma aptvers plašu disciplīnu klāstu – no 3x3 basketbola, futbola un florbola līdz BMX freestyle, skeitbordam, skrejriteņiem, cīņu sportam, tenisam, disku golfam, e-sportam un daudzām citām aktivitātēm. Visas nedēļas nogales garumā darbosies bērnu zona ar dažādām atrakcijām un aktivitātēm, kas būs piemērotas dažāda vecuma bērniem.

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Neiztrūkstoša festivāla sastāvdaļa būs arī "Ghetto Food Festival", kur visas trīs dienas vienuviet pulcēsies dažādi ēdinātāji, piedāvājot ielu virtuves ēdienus, burgerus, grilējumus, saldos kārumus, atspirdzinošus dzērienus un citus garšas piedzīvojumus.

Festivāls šogad piedāvās arī iespēju iesaistīties diskusijās. Sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru norisināsies konference "Sarunu ceļojums", kuras centrālā tēma būs jauniešu atkarību un uzvedības problēmu izzināšana. Konference pulcēs dažādu jomu ekspertus, pedagogus, vecākus un jaunatnes darbiniekus, lai kopīgi meklētu risinājumus un veicinātu izpratni par jauniešiem aktuāliem izaicinājumiem.

Piektdienas vakarā uz skeitparka skatuves uzstāsies Edgars Sniegs kopā ar Pēteri Upelnieku, prezentējot skaņdarbus no topošā albuma, savukārt sestdienas vakarā festivāla atmosfēru papildinās elektroniskās mūzikas apvienības "Might Delete Later" DJ sets.

Ieeja festivālā ir bez maksas.

Cēsīs atzīmēs Imantdienu 50 gadu jubileju

Sestdien, 25. jūlijā, Cēsu pils parka estrādē ar vērienīgu un krāšņu koncertu tiks svinēta leģendāro Imantdienu 50 gadu jubileja, vienlaikus – arī Imanta Kalniņa 85. dzimšanas diena un Cēsu 820. dzimšanas diena. Imantdienu jubilejas koncerta pirmajā daļā muzicēs Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā, kā arī dziedātāji Olga Rajecka, Uģis Roze un ģitārists Aivars Gudrais, muzikālā apvienība "Raxtu Raxti", "Tev tuvumā" (Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Artūrs Skrastiņš, Kristiāna Stirāne, Līva Kalniņa, Elvijs Bušs), Agnese, Ainars Mielavs, Aleksandra Špicberga, otrajā daļā – grupa "Autobuss debesīs" kopā ar Vidzemes kamerorķestri, bet noslēgumā – leģendārā grupa "Menuets".

"Kā reiz pa jokam teica Raimonds Bartaševics, "Menuets" ir hrestomātisks ansamblis, kura dziesmas zina un koncertos dzied līdzi klausītāji vecumā no sešiem līdz 96 gadiem, un, protams, tas attiecas arī uz Imantdienām, un tas ir tik jauki, kad publika dzied līdzi un dejo pie skatuves, tas rada īpašu gaisotni," aicinot uz Imantdienām, saka grupas "Menuets" solists Adrians Kukuvass.

Ivara Zviedra kinofestivāls Liepupes baznīcā

25. jūlijā no plkst. 23 līdz pat plkst. 5 rītā Liepupes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisināsies unikāls bezmaksas kino un kultūras pasākums – kinofestivāls "Dieva suns viduslaiku dievnamā". Festivāla radošais vadītājs ir latviešu dokumentālā kino režisors Ivars Zviedris. Festivāla centrā ir režisoru Raita un Laura Ābeļu vizuāli unikālā animācijas filma "Dieva suns" (2025), kas iedvesmota no 17. gadsimta Livonijas vilkaču prāvām. Tāpat kā kino, neatņemama festivāla sastāvdaļa būs diskusijas un sarunas neformālā gaisotnē kopā ar filmu režisoriem un vēsturniekiem. Vēsturnieki Māris Mičerevskis un Agris Dzenis kopā ar "Dieva suņa" režisoru Raiti Ābeli iedziļināsies Livonijas vilkaču fenomenā un raganu prāvās. Sarunās tiks apskatīts arī viens no slavenākajiem un dīvainākajiem tiesas gadījumiem Baltijas vēsturē – Kaltenburnas Tīsa prāva (1691–1692), kur Zaubes apvidus zemnieks sevi drosmīgi dēvēja par vilkaci jeb Dieva suni un galvoja, ka trīsreiz gadā dodas uz elli cīnīties ar velnu, lai atgūtu nozagto ražu un nodrošinātu cilvēkiem auglību. Pēc diskusijām būs unikāla iespēja noskatīties īpašu Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiālu "Liepupe" (1985–1989), kur tiek apskatīts vietējās apkārtnes pagātnes ritms, kas atdzīvosies pianista Mārtiņa Roziņa dzīvās klaviermūzikas pavadījumā. Turklāt īpaši šim notikumam sacerētie skaņdarbi tiks izpildīti ar Roziņa personiskajām, unikālajām 80. gadu klavierēm "Rīga". Festivāla izskaņā būs iespēja noskatīties arī Ivara Zviedra dokumentālo filmu "Esi uzticīgs līdz nāvei" (2024) – traģikomisks stāsts par pāri un 24 gadus ilgām attiecībām, kas pāraugušas līdzatkarībā un izdzīvošanas rutīnā. Dokumentālā filma ir saņēmusi nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" un tika izvirzīta sabiedrisko mediju balvai "Kilograms kultūras".

Pasākuma programma:

23.00 "Dieva suns" (2025) – rež. R. un L. Ābeļu godalgotās animācijas filmas demonstrācija.

0.45 Diskusijas ar vēsturniekiem Agri Dzeni un Māri Mičerevski par Livonijas vilkačiem, raganu prāvām un vēsturi kopā ar režisoriem un Liepupes baznīcas mācītāju Kārli Rozentālu.

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2.00 Arhīva kino "Liepupe" (1985–1989), kur tiek apskatīts vietējās apkārtnes pagātnes ritms, demonstrācija pianista Mārtiņa Roziņa dzīvās klaviermūzikas pavadījumā ar leģendārajām 80. gadu klavierēm "Rīga".

2.45 "Esi uzticīgs līdz nāvei" (2024) – Ivara Zviedra godalgotās dokumentālās filmas demonstrācija.

Festivāls "Saldus Saule" gaidīs ar divām skatuvēm

24. un 25. jūlijā Saldus Kalnsētas parkā izskanēs festivāls "Saldus Saule", kurā piedalīsies "Alum Alu", "Indygo", "Laika Suns", "MUUD", Fiņķis, "Dzelzs vilks", Ivo Fomins, "Līvi", "Huskvarn", "Inokentijs Mārpls", "Šķembas", "RAUM", "BUKTE", "Athodi Brīnumzemē", "Pirmais kurss", "R.A.P.", Miks Galvanovskis, Fēlikss Ķiģelis, "Skyforger", "Garu Pagrabs" un "Pienvedēja piedzīvojumi", mākslinieku sarakstu papildina "Alejas", "Very Cool People", ZeBrene, Čipsis un Dullais, JUULY, "Krēsla", "Svelme", "Lisijs Biskvīts", Reinis Jaunais & Flamenco Thief, "Tumors" un vēl daudzi citi. Kopumā festivālā uz divām skatuvēm būs dzirdami vairāk nekā 30 mākslinieki, piedāvājot vēl plašāku muzikālo programmu un ļaujot apmeklētājiem divu dienu garumā iepazīt Latvijas mūzikas daudzveidību – no roka, pankroka un metāla līdz hiphopam, indie, alternatīvajai un akustiskajai mūzikai. Papildus koncertiem apmeklētājus sagaidīs arī plaša izklaides programma visā festivāla teritorijā – karaoke zona, latino deju grīda, "Silent Disco", festivāla tirdziņš, atrakcijas, karuselis,

"Saldus Saule" ir senākais mūzikas festivāls Latvijā, kas pirmo reizi notika jau 1987. gadā.

Latvijas baznīcas piepildīs Vēsturisko ērģeļu svētki

Erģeles.
Erģeles.
Foto: Publicitātes

Ar īpaši krāšņu un daudzveidīgu programmu līdz 25. septembrim Latvijas novadu baznīcās norisināsies X Vēsturisko ērģeļu svētki "Latvija – ērģeļu zeme", pulcējot redzamākos ērģelniekus no visām Baltijas valstīm un Polijas. Ieeja visos koncertos bez maksas – par ziedojumiem.

Līdzās Rīgas Doma katedrāles slavenajām ērģelēm Latvijā ir vēl vairāk nekā 300 nozīmīgu un vērtīgu vēsturisko instrumentu, kas nelielai valstij ir iespaidīgs skaits. Šī gada festivāla koncertos klausītāji iepazīs arī Lietuvas un Igaunijas ērģeļmūziku, kas Latvijā skan samērā reti. Nozīmīga vieta ērģeļu svētku programmā būs atvēlēta latviešu komponistu jubilāru Jāņa Ivanova, Romualda Jermaka, Pētera Vaska, Aivara Kalēja, Imanta Zemzara un Raimonda Paula daiļradei, kā arī Lindas Leimanes jaundarbam. Tiks cildināts mūžībā aizgājušā prof. Tālivalža Dekšņa radošais devums viņa jubilejas gadā, atskaņojot meistara aranžijas ērģeļu duetam.

Šogad Vēsturisko ērģeļu svētki svin desmitgadi, savukārt Frīdriha Ladegasta ērģelēm Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā aprit 140 gadu jubileja. Ar skanīgu un piesātinātu programmu 26. jūlijā klausītāji tiks aicināti uz koncertu "Francijas sapņi un Maestro. Ladegastam – 140". Koncertam būs arī īpašs mērķis – tajā vāks ziedojumus Frīdriha Ladegasta trīs manuāļu koncertinstrumentam, kura tehniskais stāvoklis ir kritisks.

Programma

24. VII 19.00 Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā  – "Vakara meditācija". Programmā: A. Vivaldi, J. S. Bahs, R. Jermaks, R. Pauls, R. Dubra. Piedalās: I. Malnača /čells/, I. Birģele /ērģeles/.

26. VII 14.00 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā – "Francijas sapņi un Maestro. Ladegastam – 140". Programmā: N. de Griņī, C. Franks, G. Forē, L. Belmans, R. Pauls. Piedalās: I. Bagele /mecosoprāns/, I. Birģele /ērģeles/.

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1. VIII 16.00 Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā – "Uz gaismu…". Programmā: O. Gjeilo, R. Jermaks, P. Vasks, A. Kalējs, Ē. Ešenvalds. Piedalās: D. Jaunzeme-Portnaja /ērģeles/, RPKIA kultūras centra "Iļģuciems" kamerkoris "Muklājs", dir. J. Kokins.

14. VIII 18.00 Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā – "Simfoniskās ērģeles". Programmā: G. F. Hendelis, F. Lists, G. Merkels, D. Bedārs. Piedalās: D. Bąkowski-Kois un M. Kucharczyk /ērģeļu duets/.

15. VIII 18.00 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā – "Spectrum". Programmā: J. S. Bahs, P. Sūda, A. Perts, F. Glāss. Piedalās: K. Ploompuu /ērģeles/.

6. IX 13.00 Nautrēnu Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcā – koncerts, kas veltīts prof. Tālivalža Dekšņa piemiņai "Svētku uvertīra". Programmā: J. Ivanovs, M. Zariņš, A. Kalējs, U. Prauliņš, L. Leimane (pasaules pirmatskaņojums). Piedalās: I. Birģele un D. Jaunzeme-Portnaja /ērģeļu duets RIGA ORGANUM DUO/.

25. IX 19.00 Popes baznīcā –  "Noslēguma koncerts". Programmā: J. S. Bahs, F. Mendelsons, M. K. Čurļonis. Piedalās: K. Juodelyte /ērģeles/.

"Rakšu Zoo" aicina uz Marokas garšu festivālu

25. un 26. jūlijā "Rakšu Zoo" aicina doties neparastā ceļojumā uz Ziemeļāfriku, neizbraucot no Latvijas. Gaisā virmos Austrumu garšvielu aromāti, uz uguns lēni gatavosies tradicionālās tadžīnas un eļļā ceptas zivis, skanēs marokāņu mūzika, un apmeklētāji varēs iepazīt vienu no pasaules krāšņākajām un viesmīlīgākajām kultūrām. Festivāla programmā būs hennas zīmējumi, tradicionālie berberu tējas rituāli, austrumnieciska tirgus noskaņa, kamieļu izjādes un "Rakšu Zoo" darbinieki marokāņu tērpos, radot sajūtu, ka robeža starp Latviju un Maroku uz brīdi izzūd.

"Rakšu zoo" saikne ar Maroku nav nejauša – kamieļu parkā "Rakši" mīt 17 kamieļi, te dzimst mazie kamielēni, ir koncepta viesnīca, kas iekārtota marokāņu stilā un "Rakšu" saimniekus saista desmit gadus ilga draudzība ar cilvēkiem no Marokas. Kamieļi gadsimtiem ilgi bijuši neatņemama Ziemeļāfrikas kultūras sastāvdaļa un simbolizē tuksneša dzīves ritmu, viesmīlību un ceļošanu. Festivāla īpašie viesi būs trīs pavāri no Marokas, kuri gatavos autentiskus ēdienus pēc tradicionālām receptēm. Piedāvājumā būs aromātiskas tadžīnas, eļļā ceptas zivis, svaigu salātu bārs un marokāņu deserti, kuros savijas medus, citrusaugļu, rožūdens un Austrumu garšvielu notis. Marokas virtuve ir viena no pasaulē atpazīstamākajām – tā gadsimtu gaitā veidojusies, saplūstot berberu, arābu un Vidusjūras kulinārajām tradīcijām, un tieši lēni gatavotās tadžīnas kļuvušas par vienu no šīs valsts simboliem.

Kino brīvdienas Rojā

Roa.
Roa.
Foto: Publicitātes

No 23. līdz 25. jūlijam Rojā notiks kino, mākslas un mūzikas festivāls, kura apmeklētāji varēs novērtēt gan jaunāko pašmāju kino, gan Latvijas kino klasikai piederīgas filmas, koncertus un apmeklēt trīs dažādas izstādes, kā arī meistardarbnīcu, kuras mērķauditorija ir bērni. Rojā koncertēs Andrejs Osokins un Gundars Āboliņš, sestdienas vakarā jūras krastā varēs baudīt grupas "JUUK" trio uzstāšanos, un vairākas nedēļas arī pēc Rojas Kino brīvdienām varēs ieskatīties mākslinieka Gļeba Panteļejeva, multimākslinieces Aijas Bley un kinorežisora Jāņa Streiča kā gleznotāja daiļradē. Kā allaž – visi pasākumi bez maksas.

Programma:

23. jūlijs

21.00 Kempingā "Melnsils" – filma "Piejūra", 2005., rež. Dainis Kļava

21.00 Kaltenes klubā – filma "Putnubiedēkļi", 2026., rež. Laila Pakalniņa

24. jūlijs

15.00 Rojas Jūras zvejniecības muzejā – kinorežisora Jāņa Streiča gleznu izstādes "Streičs ārpus kadra" atklāšana

18.00 Rojas kultūras centrā – multimākslinieces Aijas Bley tekstiliju instalāciju izstādes "Aizsargtelpa" atklāšana

19.00 Festivāla atklāšana. Andreja Osokina un Gundara Āboliņa muzikāli literāra kompozīcija "Sajūtu spēles". Īsfilma "Vecāks par 10 minūtēm", 1978., rež. Hercs Franks

21.30 Atpūtas centrā "Otra puse" – īsmetrāžas spēlfilma "Blaumaņa sievietes", 2024., tikšanās ar režisoru Danīlu Silovu

22.00 Brīvdabas kinozālē "Strimala" – dokumentālā filma par zvejnieku kolhozu "Banga" un tā ilggadējo priekšsēdētāju Miķeli Lismentu "Nav divu ceļu", 1978., rež. Andrejs Edvīns Feldmanis; dokumentāla spēlfilma "Mildas istaba", 2026., tikšanās ar režisori Kristīni Želvi

22.15 Brīvdabas kinozālē "Kinokrāns" – spēlfilma "Nospiedumi", 2025., tikšanās ar režisori Alisi Zariņu

25. jūlijs

11.00 Rojas Kultūras centrā – seanss bērniem, animācijas filma "Buļbuļrāma", 2026., tikšanās ar režisoru Jurģi Tūbeli

13.00 Rojas Tūrisma informācijas centrā – tēlnieka Gļeba Panteļejeva izstādes "Autora īpašums" atklāšana

14.00 Rojas Kultūras centrā – spēlfilma "Pieviltie", 1961., rež. Ada Neretniece, mākslas zinātņu doktores Ingas Pērkones-Redovičas ievaddvārdi

16.00 dokumentālā filma "Flashback", 2002., rež. un scenārija autors Hercs Franks, kuram šogad atzīmējam 100. dzimšanas dienu

15.00 Rojas brīvdabas estrādē – mākslinieku Nila Jumīša, Elizabetes Melbārzdes, Dāvja Valbaha un Rūtas Patmalnieces izstādes "KRAA" apskate kopā ar kuratoru Māri Grosbahu

21.00 Rojas pludmalē pie lielā ekrāna – "JUUK" trio koncerts, piedalās Sniedze Praulina, Oskars Jansons un Edgars Šubrovskis

22.00 spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", 2025., tikšanās ar režisoru Dzintaru Dreibergu; spēlfilma "Vista", 2025., Ungārija, Grieķija, Vācija, rež. Ģērgs Pālfi

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#filmas #koncerti #svētki
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