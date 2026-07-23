Nedēļas nogales izlase: mūzikas un kino festivāli, pilsētas svētki

1. VIII 16.00 Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā – "Uz gaismu…". Programmā: O. Gjeilo, R. Jermaks, P. Vasks, A. Kalējs, Ē. Ešenvalds. Piedalās: D. Jaunzeme-Portnaja /ērģeles/, RPKIA kultūras centra "Iļģuciems" kamerkoris "Muklājs", dir. J. Kokins.
14. VIII 18.00 Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā – "Simfoniskās ērģeles". Programmā: G. F. Hendelis, F. Lists, G. Merkels, D. Bedārs. Piedalās: D. Bąkowski-Kois un M. Kucharczyk /ērģeļu duets/.
15. VIII 18.00 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā – "Spectrum". Programmā: J. S. Bahs, P. Sūda, A. Perts, F. Glāss. Piedalās: K. Ploompuu /ērģeles/.
6. IX 13.00 Nautrēnu Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcā – koncerts, kas veltīts prof. Tālivalža Dekšņa piemiņai "Svētku uvertīra". Programmā: J. Ivanovs, M. Zariņš, A. Kalējs, U. Prauliņš, L. Leimane (pasaules pirmatskaņojums). Piedalās: I. Birģele un D. Jaunzeme-Portnaja /ērģeļu duets RIGA ORGANUM DUO/.
25. IX 19.00 Popes baznīcā – "Noslēguma koncerts". Programmā: J. S. Bahs, F. Mendelsons, M. K. Čurļonis. Piedalās: K. Juodelyte /ērģeles/.
"Rakšu Zoo" aicina uz Marokas garšu festivālu
25. un 26. jūlijā "Rakšu Zoo" aicina doties neparastā ceļojumā uz Ziemeļāfriku, neizbraucot no Latvijas. Gaisā virmos Austrumu garšvielu aromāti, uz uguns lēni gatavosies tradicionālās tadžīnas un eļļā ceptas zivis, skanēs marokāņu mūzika, un apmeklētāji varēs iepazīt vienu no pasaules krāšņākajām un viesmīlīgākajām kultūrām. Festivāla programmā būs hennas zīmējumi, tradicionālie berberu tējas rituāli, austrumnieciska tirgus noskaņa, kamieļu izjādes un "Rakšu Zoo" darbinieki marokāņu tērpos, radot sajūtu, ka robeža starp Latviju un Maroku uz brīdi izzūd.
"Rakšu zoo" saikne ar Maroku nav nejauša – kamieļu parkā "Rakši" mīt 17 kamieļi, te dzimst mazie kamielēni, ir koncepta viesnīca, kas iekārtota marokāņu stilā un "Rakšu" saimniekus saista desmit gadus ilga draudzība ar cilvēkiem no Marokas. Kamieļi gadsimtiem ilgi bijuši neatņemama Ziemeļāfrikas kultūras sastāvdaļa un simbolizē tuksneša dzīves ritmu, viesmīlību un ceļošanu. Festivāla īpašie viesi būs trīs pavāri no Marokas, kuri gatavos autentiskus ēdienus pēc tradicionālām receptēm. Piedāvājumā būs aromātiskas tadžīnas, eļļā ceptas zivis, svaigu salātu bārs un marokāņu deserti, kuros savijas medus, citrusaugļu, rožūdens un Austrumu garšvielu notis. Marokas virtuve ir viena no pasaulē atpazīstamākajām – tā gadsimtu gaitā veidojusies, saplūstot berberu, arābu un Vidusjūras kulinārajām tradīcijām, un tieši lēni gatavotās tadžīnas kļuvušas par vienu no šīs valsts simboliem.
Kino brīvdienas Rojā
No 23. līdz 25. jūlijam Rojā notiks kino, mākslas un mūzikas festivāls, kura apmeklētāji varēs novērtēt gan jaunāko pašmāju kino, gan Latvijas kino klasikai piederīgas filmas, koncertus un apmeklēt trīs dažādas izstādes, kā arī meistardarbnīcu, kuras mērķauditorija ir bērni. Rojā koncertēs Andrejs Osokins un Gundars Āboliņš, sestdienas vakarā jūras krastā varēs baudīt grupas "JUUK" trio uzstāšanos, un vairākas nedēļas arī pēc Rojas Kino brīvdienām varēs ieskatīties mākslinieka Gļeba Panteļejeva, multimākslinieces Aijas Bley un kinorežisora Jāņa Streiča kā gleznotāja daiļradē. Kā allaž – visi pasākumi bez maksas.
Programma:
23. jūlijs
21.00 Kempingā "Melnsils" – filma "Piejūra", 2005., rež. Dainis Kļava
21.00 Kaltenes klubā – filma "Putnubiedēkļi", 2026., rež. Laila Pakalniņa
24. jūlijs
15.00 Rojas Jūras zvejniecības muzejā – kinorežisora Jāņa Streiča gleznu izstādes "Streičs ārpus kadra" atklāšana
18.00 Rojas kultūras centrā – multimākslinieces Aijas Bley tekstiliju instalāciju izstādes "Aizsargtelpa" atklāšana
19.00 Festivāla atklāšana. Andreja Osokina un Gundara Āboliņa muzikāli literāra kompozīcija "Sajūtu spēles". Īsfilma "Vecāks par 10 minūtēm", 1978., rež. Hercs Franks
21.30 Atpūtas centrā "Otra puse" – īsmetrāžas spēlfilma "Blaumaņa sievietes", 2024., tikšanās ar režisoru Danīlu Silovu
22.00 Brīvdabas kinozālē "Strimala" – dokumentālā filma par zvejnieku kolhozu "Banga" un tā ilggadējo priekšsēdētāju Miķeli Lismentu "Nav divu ceļu", 1978., rež. Andrejs Edvīns Feldmanis; dokumentāla spēlfilma "Mildas istaba", 2026., tikšanās ar režisori Kristīni Želvi
22.15 Brīvdabas kinozālē "Kinokrāns" – spēlfilma "Nospiedumi", 2025., tikšanās ar režisori Alisi Zariņu
25. jūlijs
11.00 Rojas Kultūras centrā – seanss bērniem, animācijas filma "Buļbuļrāma", 2026., tikšanās ar režisoru Jurģi Tūbeli
13.00 Rojas Tūrisma informācijas centrā – tēlnieka Gļeba Panteļejeva izstādes "Autora īpašums" atklāšana
14.00 Rojas Kultūras centrā – spēlfilma "Pieviltie", 1961., rež. Ada Neretniece, mākslas zinātņu doktores Ingas Pērkones-Redovičas ievaddvārdi
16.00 dokumentālā filma "Flashback", 2002., rež. un scenārija autors Hercs Franks, kuram šogad atzīmējam 100. dzimšanas dienu
15.00 Rojas brīvdabas estrādē – mākslinieku Nila Jumīša, Elizabetes Melbārzdes, Dāvja Valbaha un Rūtas Patmalnieces izstādes "KRAA" apskate kopā ar kuratoru Māri Grosbahu
21.00 Rojas pludmalē pie lielā ekrāna – "JUUK" trio koncerts, piedalās Sniedze Praulina, Oskars Jansons un Edgars Šubrovskis
22.00 spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", 2025., tikšanās ar režisoru Dzintaru Dreibergu; spēlfilma "Vista", 2025., Ungārija, Grieķija, Vācija, rež. Ģērgs Pālfi
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