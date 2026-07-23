Futbola klubs "Liepāja" vienu no savām pēdējo gadu lielākajām spēlēm šovakar spiests aizvadīt Slokas stadionā Jūrmalā.
Pēc sestdien Liepājā notikušā "Prāta vētras" koncerta "Daugavas" stadiona futbola laukuma viens gals ir burtiski nopostīts, jo skatuves celtniecības darbos piedalījās un pa slapjo laukumu braukāja arī smagā tehnika. Virslīgas klubi "Liepāja" un arī "Grobiņa" pārcēlušas tuvākās gaidāmās mājas spēles. Stadiona pārvaldītāja Liepājas olimpiskā centra valdes loceklis Mārtiņš Grundmanis "Latvijas Avīzei" atteicās sniegt komentāru. Mārketinga vadītājs Mārtiņš Sīlis norādīja, ka par smagās tehnikas braukāšanu pa laukumu jāvēršas pie koncerta organizatoriem. Šāda darbība netika saskaņota. Precīzi zaudējuma apmēri vēl nav aprēķināti, bet "Prāta vētras" menedžmenta pārstāvji pauduši, ka visu summu varētu segt apdrošinātāji un no publiskās naudas nekas nebūs jāmaksā. Viņi pagaidām nevarēja pateikt, kad laukums atkal būs sportistu rīcībā. Vietējā futbola sabiedrība cer, ka "Liepājas" un "Grobiņas" derbijs 21. augustā tur varēs notikt.
Futbola infrastruktūras eksperts Guntars Indriksons paudis, ka šī situācija būtu jāizmanto un kārtīgi jāsataisa viss laukums, jo agrāk vai vēlāk tāpat būs jādara. Pagaidām gan, šķiet, tas netiek plānots. "Tas nenotiek ātri, jāatrod labākais laiks. Jāmaina arī visa pamatne, un tas būtībā nozīmē vienu sezonu spēlēt kaut kur citur," sprieda "Liepājas" direktors Dāvids Jansons, laukuma kvalitāti kopumā vērtējot kā normālu (pirms koncerta), jo delegāti atļauj aizvadīt starptautiskās spēles. Tajā pašā laikā septembrī un oktobrī laukums jau paliek mīksts, tādēļ grūti parādīt kvalitatīvu futbolu.
Viens otrs pārmet "Prāta vētras" menedžmentam, ka grupa publiski nav atvainojusies par nodarīto skādi. "Nedomāju, ka tas būtu vajadzīgs. Nav jāmeklē vainīgie, šī ir vairāku apstākļu sakritība. Katrai kļūdai ir vārds, uzvārds, bet šobrīd tas nav svarīgākais. Tādi koncerti jebkurai pilsētai ir vajadzīgi. Kaut kas prasa upurus, šoreiz tas ir mūsu laukums. Situācija jārisina un tas arī tiek darīts," Dāvids Jansons neredz jēgu dusmoties, lai gan spēles pārcelšana uz citu norises vietu "force majeure" apstākļos sagādā pamatīgu spriedzi.
UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē "Liepāja" šovakar uzņems Vīnes "Austria", kas aizvadītajā sezonā nacionālajā čempionātā ierindojās ceturtajā vietā. Tās rēķinā ir 24 valsts čempionu tituli, pēdējais 2013. gadā, pirms četriem gadiem spēlēja Konferences līgas pamatturnīrā, pērn kvalifikācijā apstājās trešajā kārtā.
"Austria" ir lielākais pretinieks liepājniekiem kopš tikšanās ar Šveices "Young Boys" 2022. gadā. "Ļoti profesionāla komanda, apkalpojošais personāls ir liels, man zvana septiņi astoņi cilvēki, kuri katrs atbild par savu lietu un prasa, kas par to atbild mums, tad vienmēr saku, ka es. Ir mazliet grūti, bet Eirokausu laikā tie ir patīkamie sarežģījumi," tā Jansons.
"RFS" arī šajā kārtā šovakar uzņems Islandes pēc spēka otrās līgas vidusmēra komandu Īsafjerduras "Vestri", kas pamanījās kļūt par kausa ieguvēju. "Audai" viesos tikšanās ar Bukarestes "FCSB", kas Rumānijā aizvadītajā sezonā ierindojās vien septītajā vietā.
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