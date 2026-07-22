Spēcīgās lietusgāzes, kas pirmdienas vakarā skāra Kurzemi, radījušas nopietnus postījumus Talsu novadā. Pārplūstot Dursupes dzirnavezeram, izskaloti vairāki ceļi, tostarp reģionālais autoceļš Sloka–Talsi, kas uz nenoteiktu laiku slēgts satiksmei. Tikmēr divus bojātos grants ceļus plānots atjaunot iespējami drīz, vēsta 360TV Ziņas.
Nakts laikā vietējie iedzīvotāji pašu spēkiem centās novirzīt ūdens straumes prom no saviem īpašumiem. Kāds no viņiem zvanījis arī uz ārkārtas palīdzības tālruni 112, taču, kā apgalvo vietējie, palīdzību tā arī nesagaidīja.
"Es viņiem par visu pateicu, ka ceļš lielais jāslēdz, ūdeņi tur ir, mašīnas var avarēt, ka tur ir problēmas. Bet neviens jau man neklausīja! Fūres nāk, autobusi nāk, un neviens pat nezina... Diemžēl ir tā, ka ārkārtas situācijās palīdzība ir nulle," saka brīvprātīgais postījumu likvidators Aivars.
Pašvaldība vēsturiskā dzirnavu dambja slūžas atvēra uzreiz pēc lietavu sākuma, tomēr stihijas spēks izrādījās pārāk liels un tās tika izlauztas. Plūdu rezultātā nopietni bojāts arī reģionālais autoceļš P128 Sloka–Talsi, kuru operatīvi atjaunot nav iespējams.
"Reģionālais autoceļš P128 paliks slēgts. To nav iespējams operatīvi salabot ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Remonta darbiem būs jāpiesaista būvnieki, un tas ir ilgstošs process," skaidro VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāve Anna Kononova.
Lietavas izskalojušas arī divus valsts grants autoceļus. Tajos remontdarbi jau sākti, taču situācija mainās ļoti strauji.
"Vairākos vietējās nozīmes grants autoceļos izveidojušies izskalojumi. Darbi notiek, lai tos novērstu. Var būt, ka satiksme tur tiek organizēta pa vienu joslu, situācija ļoti mainās. Uzturētāji tur strādā jau no paša rīta," norāda Kononova.
Talsu novada pašvaldībā sasaukta Civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā izvērtēta situācija pēc plūdiem. Vienlaikus pašvaldībā atzīst, ka vēsturiskā dambja atjaunošana nemaz nav pašsaprotama, jo tā nojaukšana varētu uzlabot zivju migrācijas iespējas.
Pašvaldība norāda, ka patiesais postījumu apmērs būs zināms tikai pēc vairākām dienām, kad noslēgsies bojājumu apsekošana. Nav izslēgts, ka zaudējumu seku likvidēšanai būs nepieciešams lūgt arī valsts atbalstu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu