Finišam tuvojas pasaulē prestižākais daudzdienu velobrauciens "Tour de France".
Ir jānotiek lielai neveiksmei, lai pie piektās uzvaras karjerā netiktu slovēnis Tadejs Pogačars, kuram ir vairāk nekā četru minūšu pārsvars pār tuvāko sekotāju.
Necieņa pret sportistiem
Paralēli cīņām pamatīgajā karstumā (šis ir tveicīgākais "Tour de France" šajā gadsimtā, jo vidējā temperatūra sacensību laikā bijusi 32 grādi pēc Celsija), pamalē pavīdējuši dopinga melnie mākoņi. Viss sākās naktī starp diviem kalnu posmiem Alpos, kad trīs komandu naktsmītnēs ieradās Starptautiskās testēšanas aģentūras (ITA) dopinga kontrolieri. Pārbaudāmo vidū bija arī divi tūres galvenie favorīti – Pogačars un dānis Jonass Vingegords, kurš tobrīd bija vicelīderis. Pie dāņa analīžu veicēji ieradās divos naktī, pie slovēņa – ap pieciem. Sekojošajā posmā Vingegords piedzīvoja liktenīgu kritienu vienā no līkumiem, pret trotuāra apmali salauza atslēgas kaulu un izstājās no tālākās cīņas. Pogačars uzskata, ka šāds pavērsiens ir saistīts ar kārtīgi neizgulēto nakti. "Ja sportistam tiek sabojāts miegs, viņš nobraucienā var būt mazāk koncentrējies un ar to var pietikt," uzskata šā brīža profesionālās riteņbraukšanas lielākā zvaigzne, uzsverot, ka tieši miegs ir vislabākais veids, kā organismam atjaunoties pēc lielajām slodzēm. Cits tūres favorīts – beļģis Remko Evenepūls, kurš pēc dāņa izstāšanās nu ir otrais, šādu dopinga apkarotāju nakts vizīti nodēvējis par necilvēcīgu. "Tā ir necieņas izrādīšana pret sportistiem," tiešs ir šogad divos posmos uzvarējušais Evenepūls. Tiesa, pats Vingegords notikušajā ITA pārstāvjus tieši nevainoja, sakot, ka pārbaude nebija patīkama, tā noteikti nepalīdzēja sagatavoties nākamajam posmam, taču apgalvot, ka tieši tas noveda pie kritiena, nevar, jo riteņbraukšanā tā notiek samērā bieži.
Eļļu gruzdošajam ugunskuram piegāza kāds cits pieredzējis vīrs – slovēnis Matejs Mohoričs, kurš arī bijis starp tiem, kas agrā rīta stundā bija spiests nodot asinis. "Jā, mēs joprojām maksājam par riteņbraukšanas pagātni, taču jābūt cilvēcīgām robežām un jānodrošina vienāda attieksme pret visiem. Mēs taču labi zinām, ka vietējam Francijas puisim, kurš kopvērtējumā atrodas augstu, šāda pārbaude netika veikta," Mohoričs akcentēja, ka 19 gadus vecais Pols Seiksass, kurš ir franču nākotnes cerība un šobrīd kopvērtējumā ceturtais, netika pārbaudīts.
Ar tiesneša akceptu
Izrādās, ka Francijā šādas nakts pārbaudes tā vienkārši nemaz nevar veikt. Dopinga kontrolieri neierobežoti var pārbaudīt sportistus no plkst. 6 rītā līdz plkst. 23 vakarā, savukārt, lai to darītu naktī, ir nepieciešama tiesas atļauja, jo tā tiek uzskatīta par būtisku iejaukšanos cilvēka privātajā dzīvē un atpūtā. To nosaka Francijas Sporta kodekss, un šādu atļauju tāpat vien tiesnesis nepiešķirs, ir vajadzīgs pamatojums. ITA uzstāja, ka tās rīcībā ir nopietnas un savstarpēji saistītas aizdomas, ka kāds sportists vai sportisti ir pārkāpuši vai gatavojas pārkāpt antidopinga noteikumus, kā arī pastāv reāls risks zaudēt pierādījumus, ja pārbaude tiks atlikta līdz rītam. Otrais punkts ir īpaši svarīgs, ja ir aizdomas par dopinga metodēm, kad aizliegtā viela organismā saglabājas ļoti īsu laiku jeb tā dēvētā mikrodozēšana.
Tiesnesis tika pārliecināts un deva zaļo gaismu. Aizdomu ēna gan nav mazinājusies, jo, kad žurnālisti vērsās pie ITA ar jautājumiem, vai viņiem patiešām ir konkrētas aizdomas par kādu no braucējiem vai komandām, atbildes netika sniegtas, uzrušinot augsni baumu un konspirāciju teoriju piekritējiem,
kuri uzskata, ka normāls cilvēks nevar ar tādu jaudu uzbraukt stāvākajos kalnos, kā to demonstrē Pogačars un citi. Nevar noliegt, ka riteņbraukšanai joprojām seko Lensa Ārmstronga un viņa sabiedroto ēna, jo īpaši "Tour de France" kontekstā, jo savulaik amerikānim dopinga lietošanas dēļ tika atņemti septiņi tūres uzvarētāja tituli.
Interesanti, ka nedēļas sākumā, kad tūrē bija atpūtas diena, asins paraugu ņemšana sportistu bioloģisko pasu datu salīdzināšanai (izmaiņas liecinātu par dopinga lietošanu) tika veikta pilnīgi visiem dalībniekiem. Šī pārbaude notika pieņemamākā laikā nekā iepriekšējais reids izlases kārtībā. Par pozitīviem rezultātiem netiek ziņots, jo asins paraugu pārbaudei būšot vajadzīgas pāris nedēļu, tāpēc nav izslēgts, ka dopinga bumba tomēr sprāgs.
Komanda pirmajā vietā
- Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands individuāli šajā "Tour de France" nav izcēlušies un nevienā no dienas atrāvieniem nav piedalījušies. Abi pacietīgi un godprātīgi strādā pārstāvēto komandas līderu interesēs. "Lidl-Trek", kurā brauc Skujiņš, cīnās par to, lai Mads Pedersens līdz tūres beigām nosargātu sprintera "zaļo krekliņu", uz kuru cierē arī Neilanda "NSN Cycling" komandas biedrs Biniams Girmajs, kurš šajā ieskaitē ir trešais. Atšķirība gan tā, ka "Lidl-Trek" vēl cer uz Huana Ajuso un Matiasa Skjelmosa augstu vietu kopvērtējumā.
- "Tour de France" noslēgsies svētdien Parīzē, dalībniekiem daļu distances mērojot arī gleznainajos Monmartras pauguros. Bet vēl pirms tam piektdien un sestdien posmu finiši gaidāmi ikoniskajā Alpduēzas virsotnē.
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