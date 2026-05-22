Lai palīdzētu realitātes seriāla "Ģimene burkā" laulātajam pārim Olgai un Viesturam Kohiem sakārtot jautājumus guļamistabā, viņus apciemojis attiecību eksperts Kristaps Ozoliņš. Viņa mērķis ir mudināt abus partnerus skaidri noformulēt faktorus, kas uzkurina vai, tieši otrādi, dzēš savstarpējo kaisli. Pēc speciālista domām, precīzs partnera vajadzību "ceļvedis" ir panākumu atslēga harmoniskai laulībai daudzu gadu garumā.
Iepriekš mēģinātais "vēlmju burkas" uzdevums pārim izvērtās par vispārīgu diskusiju, runājot par savienības plusiem un mīnusiem jeb "sarkanajām un zaļajām pogām". Tā kā toreiz netika skarti tieši intīmie aspekti, kas bija primārais uzstādījums, šis mēģinājums netika ieskaitīts. Tieši tādēļ talkā nācis eksperts. Gatavojoties nopietnajai sarunai, Viesturs dalās atmiņās par kādu nesenu epizodi ikdienā: Mēs skatījāmies ģimenes raidījumu ar bērniem un tur citas ģimenes skar šo tematu. Mums bērni vaicā: "Mammu, tēti! Kāpēc viņi tik daudz saka "sekss"? Ko tas nozīmē?"
Olga piebilst, ka šādas situācijas tiek izmantotas kā izdevība izglītojošām sarunām ar atvasēm. Tikmēr Viesturs intervijā neslēpj bažas, ka šādas tēmas mājas dzīvē ienākušas pārāk strauji un intensīvi. Viņa pozīcija ir sekojoša: “Man šķiet, ka pārāk liela iedziļināšanās intīmajās tēmās varbūt raisa pārāk daudz jautājumu bērniem, tāpēc, nu, jā, man liekas, ka ir laiks nedaudz piebremzēt!”
Eksperts mierina vīrieti, norādot, ka šīs lietas nav publiski jāiztirzā ekrānos. Svarīgākais ir saprast, kā praktiski iedarbināt otra libido, kad rodas tāda vēlme. Olga pauž šaubas un vēršas pie speciālista ar jautājumu: “Zini, kas ir vissliktākais? Tas ir normāli, ja tāda nav?”
Kristaps apliecina, ka satraukumam nav pamata, jo šie kaisles slēdži pašlaik vienkārši nav apzināti un noformulēti. Viņš velk paralēles ar bērnību, kad kabatas naudas saņemšana ir cieši saistīta ar konkrētu mājas pienākumu izpildi. Proti, visam ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Speciālists nešaubās, ka Kohu pārim ir savi slēptie kaisles stimuli, sakot: “Jums noteikti viņi ir! Vienkārši jūs neesat pateikuši skaļi, līdz ar to jums nav sakārtota jūsu attiecību struktūra.”
Viesturam gan ir sava teorija – viņaprāt, teorētiski rāmji nesader ar intīmo sfēru. Viņš uzskata, ka pat pēc kādas kļūdas vai "sarkanās pogas" nospiešanas mīlas prieki agrāk vai vēlāk tik un tā sekos. Savukārt Olga aizkadrā atklāj savu skatījumu uz abu intīmo saderību: “Mums nav pieredzes apvainoties vienam uz otru, nerunāt pa divām, trim dienām. Ja tā runā pa īstam, nav manās interesēs "nedot"!”
Sieviete secina, ka sākotnējā neveiksme ar uzdevumu radās pārlieku vispārinājumu dēļ. Tagad Kristaps no viņiem gaida ļoti konkrētu sarakstu ar lietām, kas iekāri modina un kas to pilnībā noslāpē. Viesturs gan paliek pie sava, ka uzdevumu var uzskatīt par izpildītu, jo ikdienas attiecību dinamika tiešā veidā atspoguļojas arī guļamistabā.
Noslēgumā Viesturs sola, ka abi vienatnē pie baltas lapas mierīgi izrunās visus intīmos jautājumus. Viņš ar humoru nosaka, ka ar otro piegājienu mērķis ir jāsasniedz.
