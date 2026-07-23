Viens no lielākajiem ārpus Latvijas esošajiem latviešu vēsturisko dokumentu krājumiem glabājas Stokholmas pievārtē – Zviedrijas Nacionālā arhīva (Riksarkivet) filiālē Arningē.
Tur glabājas dokumenti, kas stāsta par latviešu trimdas dzīvi Zviedrijā pēc Otrā pasaules kara. Līdz šim ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu ir sakārtotas 962 arhīva kastes, un darbs turpinās.
No bēgļu laivām līdz organizētai sabiedrībai
Pēc Otrā pasaules kara Zviedrijā nonāca vairāk nekā 4500 latviešu bēgļu. Lielākā daļa pāri Baltijas jūrai devās nelielās zvejnieku laivās, sasniedzot Gotlandi – Latvijai tuvāko Zviedrijas salu. 1946. gadā, kad Zviedrijas valdība Padomju Savienībai izdeva latviešu leģionārus (tā dēvētā Baltiešu izdošana). Daudzi latvieši, baidoties no iespējamām represijām, devās tālāk uz ASV, Kanādu un citām zemēm. Lēsts, ka 1952. gadā Zviedrijā bija palikuši aptuveni četri tūkstoši latviešu. Latviešu kopiena, kaut arī skaitliski neliela, izveidoja vienu no spēcīgākajām un vislabāk organizētajām latviešu trimdas sabiedrībām pasaulē.
Dažu gadu laikā tika nodibinātas latviešu skolas, kori, teātri, deju kopas, draudzes un dažādas sabiedriskās organizācijas. Tika organizēta palīdzība Vācijas bēgļu nometnēs dzīvojošajiem tautiešiem, sniegts atbalsts uz Sibīriju izsūtīto ģimenēm, bet vēlāk – uzturēta arī aktīva politiskā cīņa par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Trimda izveidoja savu paralēlo sabiedrību – ar izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un sabiedriskās dzīves sistēmu.
Trimdas organizāciju arhīvi
Šīs sabiedrības kodolu veidoja divas centrālās organizācijas: Latviešu palīdzības komiteja un Zviedrijas latviešu centrālā padome. 1945. gadā dibinātā Latviešu palīdzības komiteja (LPK) palīdzēja bēgļiem atrast darbu un dzīvesvietu, tulkoja dokumentus, palīdzēja meklēt pazudušos tuviniekus un kļuva par galveno starpnieku starp latviešu bēgļiem un Zviedrijas iestādēm.
Laika gaitā LPK pārņēma arī plašu sabiedriskās dzīves organizēšanu – bērnu kolonijas, latviešu skolas, korus, kultūras pasākumus un citus projektus, kas palīdzēja uzturēt latvisko identitāti jaunajā mītnes zemē.
1953. gadā Stokholmā tika dibināta Zviedrijas latviešu centrālā padome (ZLCP). Atšķirībā no LPK tās darbība bija izteikti politiska. Organizācijas galvenais mērķis bija uzturēt Latvijas neatkarības ideju starptautiskajā apritē. ZLCP informēja Zviedrijas sabiedrību par okupācijas režīmu Latvijā, sadarbojās ar ziemeļvalstu politiķiem, pārstāvēja Latvijas intereses starptautiskajās organizācijās.
Visu šo darbību apliecina arhīvā saglabātie dokumenti – valžu protokoli, sarakste, finanšu dokumenti, fotogrāfijas, preses izdevumi un personīgās vēstules. Ilgus gadus materiāli tika rūpīgi glabāti, taču nebija profesionāli sistematizēti.
2017. gadā ar Latvijas Ārlietu ministrijas finansējumu, Latvijas vēstniecības Zviedrijā un Zviedrijas Latviešu apvienības Arhīva grupas atbalstu darbu pie arhīva sakārtošanas sāka Latvijas Nacionālā arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa.