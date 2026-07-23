Valsts policija veikusi apjomīgu izmeklēšanas un operatīvo darbību kopumu, pārbaudot visus lietā iegūtos materiālus, tostarp pilsētvidē pieejamos videoierakstus par iespējamo seksuāla rakstura uzbrukumu jūnija izskaņā sievietei Rīgas centrā, un konstatējusi, ka sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu neapstiprinās. Līdz ar to aizvakar, 21. jūlijā, izmeklēšana kriminālprocesā pabeigta, vienlaikus uzsākot resorisko pārbaudi, kurā tiks skaidrota sievietes motivācija sniegt nepatiesās ziņas, informē policijā.
Valsts policijas izmeklētajā kriminālprocesā, kas uzsākts saistībā ar 27. jūnijā sociālo mediju vietnē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā, ir pabeigta izmeklēšana un konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis.
Par notikušajiem apstākļiem sākotnēji neviena persona Valsts policijā nevērsās, un tikai pēc sabiedriskās rezonanses gūšanas, policijas darbiniekiem ierodoties pie sievietes, tika saņemts oficiāls iesniegums kriminālprocesa sākšanai atbilstoši Krimināllikuma 16. nodaļai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp tika izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie videoieraksti, rūpīgi un detalizēti analizēta un pārbaudīta visa izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Līdz ar to otrdien, 21. jūlijā, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vienlaikus
sākta resoriskā pārbaude par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un sabiedrības maldināšanu.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu par migrantu iespējamu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā.
Kāda sieviete sociālajā medijā "X" apgalvojusi, ka vakar Rīgas centrā, skvērā pie Latvijas Universitātes, ejot uz mājām, viņai uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši.
"Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt," norādījusi sieviete.
Valsts policijā apliecināja reaģējot uz saņemto informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, sazinājās ar sievieti, devās pie viņas un pieņēma iesniegumu.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka sieviete iepriekš bijusi Nacionālā apvienības (NA) Rīgas nodaļas valdes locekle un savulaik kandidējusi Saeimas un pašvaldību vēlēšanās no NA saraksta.
Reaģējot uz Vilcānes apgalvojumiem tviterī, toreiz iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) sociālajā medijā norādīja, ka policijai būs ātri jāatrod konkrētās personas. "Šādas varmākas nedrīkst uzturēties civilizētā valstī. Esmu gatavs pie pirmās iespējas parakstīt lēmumu par šo personu iekļaušanu "melnajā sarakstā" un izraidīšanu," teikts ministra ierakstā.
Arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), reaģējot uz Vilcānes ierakstu tviterī, norādīja, ka Rīgas pašvaldības policija veikšot vēl papildu imigrācijas kontroles pasākumus, lai uzlabotu drošības situāciju Rīgā.
Valsts policija atgādina, ka ieraksts sociālajos medijos nav pielīdzināms oficiālam iesniegumam Valsts policijā un nekādā veidā neveicina kopējo sabiedrības drošību, sabiedrisko kārtību un taisnīgu tiesību noregulējumu. Iedzīvotājiem, saskaroties ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu vai jebkādiem citiem iespējamiem likumpārkāpumiem, par tiem nekavējoties ir jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī, vai rakstot oficiālu iesniegumu, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
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