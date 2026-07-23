Trešdien ap plkst. 13.00, mēģinot izbraukt cauri Rīgas HES teritorijai, kāds kravas automašīnas vadītājs aizķēra virs brauktuves esošo ceļazīmes balstu, kā rezultātā transportlīdzeklis apgāzās un tā vestā metāllūžņu krava izbira HES darbinieku autostāvvietā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījumā neviens cilvēks nopietni necieta, tomēr infrastruktūrai nodarīti ievērojami bojājumi.
Pats šoferis notikušo komentēt nevēlējās, bet situāciju skaidroja viņa kolēģis, kurš bija ieradies sniegt palīdzību.
Kolēģis norādīja, ka vadītājs pēc negadījuma bijis lielā stresā un, visticamāk, vienkārši aiz neuzmanības aizmirsis nolaist manipulatoru. Tieši tas aizķēries aiz ceļazīmes konstrukcijas, izraisot avāriju. Viņš arī apliecināja, ka vadītājs negadījumā nav guvis traumas un no automašīnas izkļūt viņam palīdzējuši garāmgājēji.
Veiksme šajā negadījumā bijusi ne tikai kravas automašīnas vadītāja pusē. Tikai aptuveni metra attālumā no izbērtās kravas atradies HES darbiniekam piederošs pelēks "Opel" automobilis. Ja metāllūžņi būtu krituši nedaudz citā vietā, tie būtu uzgāzušies tieši uz spēkrata.
Plašāk uzziniet raidījumā "Degpunktā".
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